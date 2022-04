Bimbo di 6 anni ustionato: bullo gli dà fuoco/ La foto choc pubblicata dai genitori

Choc negli Stati Uniti dove un bimbo di soli 6 anni è stato ricoverato in gravi condizioni presso l’ospedale Bridgeport, nel Connecticut, a seguito di una serie di ustioni gravissime sulle gambe e sul viso, dopo che un ragazzino gli ha dato fuoco. Il piccolo è stato vittima di un feroce e disumano atto di bullismo e i genitori dello stesso, tale Dominick Krankall, hanno deciso di rendere pubbliche le immagini del loro figlio in ospedale, coperto da bende e ustioni, per denunciare l’accaduto. Stando a quanto segnalato dai quotidiani d’oltre oceano, l’aggressione sarebbe avvenuta lunedì scorso, 25 aprile, e il bimbo avrebbe riportato ustioni di secondo e terzo grado sul viso e sulle gambe.

Smart Working semplificato: proroga al 31 agosto/ Lavoro agile per tutta l'estate

Fortunatamente non è in pericolo di vita ma i medici non sanno dire con certezza se il viso tornerà mai quello di prima, con tutto ciò che può portare dal punto di vista psicologico. Kayla Deegan, la sorella della vittima, che ricordiamo, ha soli 6 anni, ha raccontato ai media l’accaduto: “Dominick stava giocando in cortile con gli altri bimbi che vivono nel quartiere. Poi un bullo lo ha chiamato e attirato dietro un angolo, pochi secondi dopo mio fratello è tornato urlando ‘mamma, mi hanno dato fuoco”.

"Epatite bambini? Numeri nella norma"/ Prof. Perno: "Nave non sta affondando"

BIMBO AGGREDITO DA BULLO: USTIONATO E BENDATO SUL LETTO D’OSPEDALE. IL RACCONTO DELLA SORELLA

E ancora: “’Hanno versato della benzina su una pallina da tennis per poi accenderla e lanciarla contro mio fratello, prima di scappare mentre lui bruciava”. Il bimbo è stato soccorso dai genitori e quindi portato d’urgenza presso il reparto ustionati del Bridgeport Hospital. Stando a quanto fatto sapere dai medici, come riportato dai colleghi di Today, è un miracolo che il piccolo sia riuscito a sopravvivere, ma come detto sopra, le conseguenze sul suo viso potrebbero essere definitive. Gli autori del gesto sono stati individuati e la polizia ha avviato un’indagine per fare chiarezza.

Liliana Resinovich, corpo spostato il 31-12?/ “Il cane ha puntato verso il bosco...”

La famiglia ha nel frattempo avviato una raccolta fondi su GoFundMe per sostenere le spese mediche: “È straziante e disgustoso. Vogliamo che queste foto siano viste ovunque in modo che tutti conoscano la storia di Dom e cosa ha dovuto passare. Vogliamo giustizia”. La notizia è stata rilanciata sui suoi social da parte del leader della Lega, Matteo Salvini, che ha commentato: “Più che la foto del povero piccolo, vorrei vedere la foto del criminale che lo ha aggredito… Che mondo”.













© RIPRODUZIONE RISERVATA