Bimbo di due anni morto di fame solo in casa/ Il padre era deceduto per un infarto

Una tragedia nella tragedia quanto avvenuto nello stato di New York dove un bimbo di soli due anni è morto di fame, in quanto rimasto da solo in casa dopo che il padre era morto di infarto. I loro corpi senza vita, scrive Fanpage, sono stati trovati giorni dopo la loro morte, nessuno si era accorto di nulla. Il tutto è successo di preciso a Geneva, non troppo lontano da Syracuse, e l’episodio è avvenuto a febbraio di quest’anno, ma solo nelle ultime ore, dopo ben 9 mesi di indagini, è emersa la verità su questa scioccante doppia morte.

Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, il 59enne David Conde Senor, sarebbe morto in maniera naturale per “malattie cardiovascolari“, mentre il bimbo, David Conde Jr. di due anni, sarebbe deceduto per la fame. “È stato accidentale – ha spiegato lo sceriffo della contea – si ritiene che il signor Conde sia morto per primo e che il bambino non sia stato in grado di ottenere alcun nutrimento dopo la morte del padre”. Inizialmente si pensava ad un omicidio, se non addirittura ad un omicidio-suicidio, ma gli investigatori non hanno trovato segni di effrazione o di violenza nell’appartamento.

BIMBO DI DUE ANNI MORTO DI FAME DOPO DECESSO DEL PAPA’ PER INFARTO: “UNA SCENA MOLTO DIFFICILE”

Ad allertare gli agenti erano stati alcuni famigliari che non riuscivano a mettersi in contatto con padre e figlio da più di una settimana; quando sono entrati nell’appartamento hanno trovato il papà sul letto e accanto il cadavere del bimbo: “Non c’erano segni di colluttazione nella residenza. Non abbiamo motivo di credere che qualcun altro fosse nell’appartamento quando sono morti”, ha sottolineato ancora lo sceriffo.

La polizia che ha lavorato al caso ha spiegato quanto sia stato difficile vedere la scena: “È stata una scena molto difficile per noi su cui lavorare. Non è qualcosa che vediamo tutti i giorni. Non è piacevole. È stato molto inquietante”. Secondo quanto riporta la stampa locale, il 59enne padre aveva piena custodia del figlio, mentre non vi sono notizie sulla madre.

