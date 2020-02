Bimbo di otto anni soccorre la madre/ Solo in casa, chiama il 112 e le salva la vita

Un bimbo di otto anni soccorre la madre e le salva la vita: l’incredibile e, al tempo stesso, meravigliosa storia giunge dal Piemonte, più precisamente dalla provincia di Alessandria e ha per suo protagonista un ragazzino che frequenta la scuola primaria. I fatti: il bambino si trova nella sua abitazione da solo con sua mamma, quando questa, improvvisamente, perde conoscenza e viene colta da tremiti improvvisi. Con encomiabile sangue freddo, non così comune a quell’età, il piccolo ha afferrato il telefono e ha digitato sul display il 112, Numero Unico d’Emergenza, ricevendo la pronta risposta da parte del personale delle centrale operativa, che gli ha suggerito le cose da fare in attesa dei soccorritori. Stando a quanto si apprende, il bambino, su precisa indicazione di chi stava dall’altra parte del telefono, ha circondato il corpo della madre con coperte e cuscini, affinché non si facesse male, assistendola poi fino all’arrivo dei sanitari, ai quali ha aperto lui la porta. I medici hanno sottoposto la donna ai trattamenti necessari e ora le sue condizioni di salute sono nettamente migliorate. Merito di un figlio decisamente coraggioso e della straordinaria importanza del Numero Unico d’Emergenza, introdotto a metà 2017 in Piemonte, ove sono state create due apposite centrali uniche di risposta (dette cur) a Saluzzo, nel Cuneese, e a Grugliasco (Torino). Come riferito dall’ANSA, “nel 2019 tali centrali operative hanno gestito un milione e 772.675 contatti, dei quali 959.897 a Grugliasco e 762.778 a Saluzzo. Il tempo medio di attesa alla risposta è stato di 5 secondi e il tempo medio di gestione di 44 secondi. Nella sede di Grugliasco sono attivi 44 operatori, in quella di Cuneo 37”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA