Bimbo disperso nelle Marche, il padre: “Troverò il mio Mattia”/ “Sento che è vivo”

Tiziano Luconi, padre di Mattia, ha ancora speranza. L’uomo da giorni cerca il suo bambino di 8 anni, scomparso il 15 settembre, giorno dell’alluvione nelle Marche. Il piccolo era con la mamma quando l’acqua li ha travolti in pieno, strappandolo alle braccia della donna, che ora è in ospedale. Silvia Mereu e suo figlio sono stati travolti infatti da un’onda di fango e acqua: la donna è ricoverata problemi ai bronchi. I soccorritori l’hanno trovata aggrappata a un tronco che galleggiava dopo due ore dalla tragedia. Al momento dell’alluvione i due si trovavano a Contrada Coste, in provincia di Ancona.

A Zona Bianca, Tiziano ha raccontato: “Lui è l’amore mio. Io ero la sua ombra. Stava e starà sempre con me. Io la speranza non la lascerò mai. Io mio figlio lo troverò e lo troverò vivo. Lui amava viaggiare con il motorino, gli piaceva colorare e la musica. Mattia la sera ha mangiato il petto di pollo e le patate arrosto. Siccome pioveva, mio padre ha preso l’ombrello da mare e Mattia era aggrappato a me. Mi salutava, mi baciava… C’era vento e mi ha detto: ‘Ciao babbo, ci vediamo’”.

Bimbo dispeso nelle Marche, trovato lo zainetto di Mattia

Giovedì 15 settembre, giorno dell’alluvione nelle Marche, Silvia era andata a prendere Mattia a casa del papà per portarlo a San Lorenzo in Campo, dove i due vivevano. C’era pioggia, ma i due avevano fretta di tornare a casa perché il giorno dopo ci sarebbe stata scuola. Alle 20.30, però, la chiamata a Tiziano, padre del piccolo: Silvia non era ancora arrivata a casa. Per questo, l’ex cognato dall’uomo, ha chiamato lo stesso Tiziano Luconi, allarmato.

Le ricerche sono iniziate subito ma ancora non ci sono tracce di Mattia. I soccorritori hanno trovato un pezzo di stoffa della felpa di Mattia, di colore giallo e verde, vicino ad un ponte. Oggi, 19 settembre, è stato invece trovato lo zainetto da scuola del piccolo, a 8 km di distanza dal punto in cui il bimbo è stato travolto dall’acqua e strappato dalle braccia della madre. A riconoscerlo sono stati i familiari. All’Ansa, il padre ha affermato: “La forza per andare me la dà solo la speranza e la voglia di credere con tutto me stesso che Mattia sia vivo”.

