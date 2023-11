Bimbo dovrà tornare dalla mamma che l’ha abbandonato/ Famiglia adottiva: “L’Italia ha fallito”

Il Corriere della Sera ha dedicato stamane spazio al caso del bimbo che era stato abbandonato subito dopo la nascita, quindi affidato ad una famiglia, ed ora “restituito” alla madre naturale. Una storia complicata che dura da tre anni e che ha portato le due parti a scontrarsi in tribunale. «Nostro figlio non ha scelto di essere il protagonista di questa vicenda e non gli si può chiedere di diventarne la vittima» e «se nessuno in questa nazione riesce a tutelarlo, allora significa che l’Italia ha fallito», racconta la madre affidataria. Mentre la madre biologica del piccolo, tramite il suo legale Angelo Iemmolo, spiega: «Davanti a un caso tanto doloroso il silenzio è una scelta obbligata. Il tritacarne mediatico amplifica lo strazio e danneggia tutti».

Il 4 novembre del 2020 un macellaio della provincia di Ragusa chiama la polizia dicendo di aver trovato un neonato fra i rifiuti, ma il racconto insospettisce subito gli investigatori: alla fine era stato l’uomo ad abbandonare il minore per poi inventarsi tutta a storia. Pochi giorni dopo, il 16 dello stesso mese, viene identificata anche la madre, che addossa la colpa al padre. La madre biologica è ancora sotto processo per abbandono di minore, ma ha subito fatto richiesta di riavere il piccolo.

BIMBO ABBANDONATO DOVRA’ TORNARE DALLA MAMMA BIOLOGICA: LA BATTAGLIA DELLA COPPIA ADOTTIVA

Nel frattempo il bimbo viene adottato da una famiglia, decisione che viene impugnata dal legale della madre: nonostante si conoscesse l’identità della donna, la stessa non è stata sentita dai giudici e non ha potuto chiedere la sospensione del procedimento, sostiene l’avvocato. Il giudice accoglie il ricorso e revoca l’atto di adozione, poi la Cassazione il 13 dicembre dell’anno scorso ha confermato il verdetto. Il 28 dicembre, quindi, la madre viene giudicata idonea a a crescere i figli, ma i genitori adottivi non hanno alcuna intenzione di lasciarlo andare troppo facilmente.

«Era stato abbandonato e noi l’abbiamo cresciuto per tre anni», dicono, impugnando a loro volta la sentenza ma la loro decisione è sempre stata respinta ed entro la fine dell’anno dovranno quindi ridare il piccolo alla sua famiglia di sangue. «Non ho mai pensato di allontanarlo da me», spiega la madre in tribunale.











