Bimbo morto alle Terme di Cretone/ Risucchiato dallo scarico, tragedia alle porte di Roma

Terme di Cretone, bimbo di otto anni morto dopo essere rimasto incastrato nello scarico: la tragedia alle porte di Roma

E’ successo alle Terme di Cretone, a Palombara Sabina, in provincia della Capitale. Un bimbo di otto anni è rimasto incastrato nello scarico di uno degli impianti e ha perso la vita. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e i carabinieri di Palombara Sabina e Monterotondo. Secondo quanto emerge dalle prime ricostruzioni, il piccolo sarebbe caduto in una delle vasche termali proprio durante l’attività di pulizia e svuotamento. A nulla sono serviti i soccorsi. Le terme di Cretone sono aperte al pubblico dalle 9.30 alle 18.30 e dalle 21 alle 24 solo il martedì, giovedì e sabato e il grave incidente sarebbe avvenuto proprio in fase di chiusura.

Alcuni presenti avrebbero visto il bambino scivolare nella vasca e avrebbero provato immediatamente a tirarlo fuori, rischiando a loro volta di essere risucchiate. A recuperare il corpo del piccolo di otto anni sono stati in seguito i sommozzatori del nucleo di Roma dei vigili del Fuoco, mentre le indagini sono a cura dei carabinieri di Monterotondo che dovranno capire come mai ci fossero ancora dei clienti, con la manutenzione in corso.

Genitori della vittima ancora sotto choc

La Procura di Tivoli adesso attende una dettagliata relazione sull’accaduto. Il bambino era con i genitori che attualmente sarebbero ancora in stato di choc e quindi non in grado di ricostruire la dinamica dell’incidente. Le Terme di Cretone si trovano a circa una trentina di chilometri a Roma. Hanno tre grandi piscine, con acqua calcica-solfurea ad una temperatura di 23 gradi circa. L’acqua termale sulfurea è conosciuta da tempo per le sue proprietà terapeutiche e cosmetiche ma dal 1987 sono riconosciute dal ministero della Sanità.

Incidenti come quello che raccontiamo oggi, purtroppo, non sono così rari. Nel 2021, come ricorda Il Messaggero, anche il piccolo Edoardo rischiò la vita in una delle vasche, ma fu salvato da Michele Maiellari, un pneumologo dell’ospedale di Acquaviva delle Fonti.











