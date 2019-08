BIMBO SEGREGATO DA GENITORI: PERCOSSE E TORTURE/ Mamma:”Era un modo per correggerlo”

Per la prima volta i genitori del bimbo di 11 anni segregato in Costa Smeralda, che avevano rinchiuso il figlio in una stanza al buio e senza letto, hanno deciso di parlare. I due, che dal 29 giugno scorso si erano trincerati dietro un muro di silenzio senza mai spiegare perché l’11enne venisse lasciato con un secchio sul pavimento per i bisogni e picchiato con un tubo, secondo quanto riferito dai quotidiani La Nuova Sardegna e L’Unione Sarda si sarebbero decisi a collaborare. Dopo l’arresto per maltrattamenti e sequestro di persona la posizione della madre, 45 anni, si starebbe differenziando da quella del marito 47enne: la donna, difesa dall’avvocato Alberto Sechi, avrebbe infatti ammesso le sue responsabilità dichiarando:”Non riuscivo più a fronteggiare la situazione, non sapevo come correggere i suoi comportamenti“. Era stato lo stesso 11enne a chiamare il 112 chiedendo aiuto dopo che i genitori erano andati a cena a Porto Rotondo e lo avevano rinchiuso nella sua personalissima “cella”.

BIMBO SEGREGATO DA GENITORI: PERCOSSE E TORTURE

E’ una sorta di lunga confessione quella che la mamma del bimbo di 11 anni avrebbe fatto ai due magistrati della Procura di Tempio, Luciano Tarditi e Laura Bassani, che coordinano le indagini affidate ai carabinieri, i primi ad intervenire nell’abitazione in Gallura per liberare il minore. La donna ha spiegato di vedere nella segregazione del bambino in quella stanza buia, nelle percosse con un tubo di gomma con l’anima in rame dietro le ginocchia e nella doccia gelata dei “mezzi” per correggere i comportamenti di un figlio che non riusciva più a gestire. Diversa la posizione del padre del bambino, che da quanto trapela dalle dichiarazioni rese ai magistrati non era d’accordo con quei metodi fatti di violenze e torture. La coppia, per paura che il bambino gli venisse sottratto, non aveva parlato con nessuno di quello che accadeva all’interno delle mura domestiche. Solo dopo l’arresto, la mamma si è resa conto della gravità delle sue azioni.

