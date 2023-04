Bing Image Creator/ Il Test di Microsoft per inserirlo nella barra di Edge

Bing Image Creator è di proprietà Microsoft. Il colosso ha integrato questo tool (di cui parleremo presto), nel suo browser Edge. Il programma che funziona soltanto online, è basato sul modello DALL–E 2 di proprietà OpenAI. Il software integrato online ha riscosso così tanto successo, che potrebbe arrivare una grossa novità.

Microsoft sarebbe intenzionato ad implementare Bing Image Creator direttamente sulla sidebar laterale di Edge. Questo faciliterebbe il ricorso al suo utilizzo, senza doverlo cercare manualmente, e chissà, un motivo in più per usare questo browser piuttosto che altri.

Bing Image Creator è un plus a cui nessuno – dopo averlo provato – vorrebbe rinunciare. Nonostante Chat GPT su Bing abbia dei limiti, l’utilizzo del tool per generare immagini partendo da una sola descrizione di testo, sta andando a gonfie vele. Mikhail Parakhin, a capo del gruppo Advertising and Web Services, ha svelato un Tweet su quella che potrebbe essere l’implementazione di Bing Image Creator sulla barra laterale di Edge (da sfruttare comodamente anche su Outlook).

We are trying this new tool on Edge sidebar: Bing Image Creator. The thesis is: generate the image and insert it right into whatever you happen to be editing. We have a pretty high usage bar for the icons there, if engagement is not stellar, we’ll move it behind the plus sign. pic.twitter.com/ATRzUjae9y

— Mikhail Parakhin (@MParakhin) April 5, 2023