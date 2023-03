Bingo Bongo/ Film con Adriano Celentano su Rete 4 oggi, Lunedì 13 marzo

Bingo Bongo, film di Rete 4 diretto da Pasquale Festa Campanile

La commedia italiana Bingo Bongo va in onda oggi pomeriggio, Lunedì 13 marzo alle ore 16.45 su Rete 4. Lo storico film del 1982 è diretto da Pasquale Festa Campanile, regista di lunga carriera che ha spaziato in diversi generi ma in particolare nella commedia italiana e il soggetto è stato scritto da Enrico Oldoini e Franco Ferrini.

Il film prodotto da Mario e Vittorio Cecchi Gori vede alla direzione della musica Pinuccio Pirazzoli, chitarrista e direttore d’orchestra, noto al pubblico per avere partecipato al programma Rai Tale e Quale Show come coach di Mietta, Gigliola Cinquetti e Paolo Conticini e come direttore d’orchestra dello show del sabato sera di Rai1 I migliori anni.

La sceneggiatura del film è curata da Franco Marotta, Laura Toscano, Enrico Oldoni e Franco Ferrini. Il protagonista del lungometraggio è Bingo Bongo, interpretato dal grande e inimitabile Adriano Celentano, mentre Carole Bouquet, attrice ed ex modella francese, veste i panni della dottoressa Laura. Gli attori Felice Andreasi e Enzo Butti, entrambi purtroppo ormai venuti a mancare, interpretano invece rispettivamente il professor Fortis e il dottor Muller, i due scienziati che tentano di interagire e fare amicizia con Bingo Bongo.

Bingo Bongo, la trama del film

Il film del 1982 ripercorre un po’ la storia di Tarzan ma in chiave comica, infatti la vicenda inizia con un aereo che precipita in una foresta e un bambino che riesce miracolosamente a sopravvivere grazie a un albero che gli permette di atterrare senza farsi male. Dopo decenni un gruppo di scienziati antropologi giunge nella foresta pluviale del Congo, qui trova il bambino ormai diventato un uomo e abituato a vivere da solo a stretto contatto con il mondo animale.

Il dottor Muller decide di battezzarlo Bingo Bongo, ma gli uomini non sanno cosa li aspetta. Il protagonista, infatti, è un soggetto molto irriverente, prende a calci il professor Fortis e tenta di fuggire dalla gabbia in cui è stato imprigionato piegando le sbarre con la sua incredibile forza nelle mani. L’uomo sbalordisce l’equipe medica per scatti di forza animale ma anche per la sua umana intelligenza. L’unica persona che sembra avere fatto colpo su Bingo Bongo però è la bella dottoressa Laura, la sola ad avere il coraggio di entrare nella gabbia, di cui l’uomo si è innamorato. La dottoressa decide di ospitarlo a casa sua, ma la nuova esperienza in città porta con sé numerose e inaspettate disavventure tragicomiche.

