Bingo Bongo/ Su Rete 4 il film con Adriano Celentano

Bingo Bongo, film di Rete 4 diretto da Pasquale Festa

Bingo Bongo va in onda su Rete 4 per il pomeriggio di oggi, sabato 8 gennaio, dalle ore 16:30. Si tratta di una pellicola italiana prodotta nel 1982 da Mario e Vittorio Cecchi Gori con la regia di Pasquale Festa Campanile mentre il soggetto e la sceneggiatura portano la firma di Enrico Oldoini, Franco Ferrini, Franco Marotta e Laura Toscano.

Il montaggio è stato realizzato da Amedeo Salfa con delle musiche della colonna sonora composta da Pinuccio pirazzoli mentre nel cast sono presenti tanti attori e volti noti dello spettacolo italiano tra cui Adriano Celentano, Carol Bouquet, Felice Andreasi, Enzo Robutti, Roberto Marelli e Guido Spadea.

Bingo Bongo, la trama del film: un aereo e un’improvvisa avaria

Leggiamo ora cosa dice la trama di Bingo Bongo. In una foresta del Congo, un aereo, mentre la sta sorvolando, deve fare i conti con un’improvvisa avaria che lo costringe a precipitare. Moriranno tutti i passeggeri con la sola esclusione di un bambino che viene fortunatamente salvato da un l’albero che le permette di atterrare senza farsi male. Alcuni decenni più tardi, durante una esplorazione nella foresta pluviale viene ritrovato quel bambino che tuttavia nel frattempo è cresciuto ed è diventato un uomo molto forte. Essendo cresciuto lontana dalla civiltà moderna non ne conosce gli usi, i costumi e soprattutto non è in grado di parlare. Il capo di quella esplorazione è un famoso scienziato antropologo che decide di chiamarlo Bingo Bongo e soprattutto di portarlo a Milano per sottoporlo ad una serie di test per scoprire quello che è accaduto e come non si siano sviluppate le sue capacità.

Nel corso dei vari test Bingo Bongo si dimostra molto intelligente e capace di sorprendere gli esaminatori con tante situazioni anche divertenti. Si instaurerà invece un rapporto particolare con la dottoressa Laura con la quale c’è un certo feeling che permetterà alla ricerca di andare avanti e di ottenere dei risultati molto importanti. Infatti la dottoressa per consentire a quell’uomo di potersi evolvere lo porta anche a casa sua dove inizia ad avere una parvenza di vita normale. Tra Laura e Bingo Bongo il legame è sempre più forte ma l’uomo si renderà conto che non ha voglia di vivere in quella società fatta senza dubbio di tanti comfort ma priva di quelli che sono gli elementi essenziali della vita. Tra Bingo Bongo e la dottoressa ci sarà dunque una storia d’amore che avrà delle conseguenze sorprendenti e che porteranno i due nel decidere di andare a vivere nella foresta ritenuta molto più sicura e adatta per crescere i loro figli futuri.

Video, il trailer del film “Bingo Bongo”





