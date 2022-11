Binotto via dalla Ferrari, Vasseur nuovo team principal?/ F1, Cavallino smentisce ma…

Mattia Binotto via dalla Ferrari? Le indiscrezioni sul destino del team principal del Cavallino si rincorrono e parlano di una notizia non ancora ufficiale, ma data per certa in Formula 1. John Elkann ha deciso di non confermarlo. A darne notizia MotorSport, secondo cui il presidente della Scuderia Ferrari ha già scelto il successore: Frederic Vasseur. Dunque, si parla dell’attuale team principale dell’Alfa Romeo per la sostituzione nella Gestione Sportiva di Binotto. Una notizia che ha fatto il giro del mondo e ha spinto il Cavallino a rompere il suo silenzio con un comunicato ufficiale.

“In relazione alle speculazioni diffuse da alcuni media sulla posizione del Team Principal della Scuderia Ferrari Mattia Binotto, la Ferrari dichiara che queste voci sono totalmente prive di fondamento“. Eppure, qualcosa sembra muoversi. Si parla, infatti, di anticipazioni che trovano conferma da più fonti. Stando alle indiscrezioni, ci sarebbe stata una stretta di mano tra Elkann e il manager francese, ma non ancora la firma del contratto che gli consentirebbe di diventare team principal della Ferrari dal 1° gennaio.

VASSEUR SEMPRE PIÙ VERSO MARANELLO…

La firma sul contratto, secondo quanto riportato da MotorSport, viene considerata una formalità. “Non commentiamo le voci“, avevano inizialmente fatto sapere da Maranello. Nelle ultime ore, però, la linea è cambiata, visto che si è deciso di smentirle con un comunicato ufficiale. Ma la notizia è destinata ad accompagnare l’ambiente Ferrari ad Abu Dhabi per l’ultima gara di Formula 1 della stagione. Frederic Vasseur, ingegnere francese, è considerato un “racer”, invece Mattia Binotto un ingegnere che è cresciuto nel Reparto Corse partendo da motorista per poi diventare prima direttore tecnico e poi team principal. Vasseur è, dunque, un grande esperto di corse.

Inoltre, ha relazioni importanti: ha un rapporto molto forte con Carlos Tavares, CEO di Stellantis. In Brasile in molti avevano notato una vicinanza tra Vasseur e gli uomini del Cavallino, in particolare col direttore sportivo Laurent Mekies, che potrebbe prendere il suo posto alla Sauber. Vasseur potrebbe essere il primo passo di un nuovo corso che prevede alcuni cambiamenti nella struttura per colmare le lacune emerse nella gestione di Mattia Binotto, visto che il più è stato fatto per quanto riguarda la monoposto del 2023.

Scuderia Ferrari Statement: In relation to speculation in certain media regarding Scuderia Ferrari Team Principal Mattia Binotto’s position, Ferrari states that these rumours are totally without foundation. — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) November 15, 2022













