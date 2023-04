BIO Blind International Orchestra/ Chi sono i musicisti ciechi e ipovedenti

Cos’è la BIO – Blind International Orchestra?

La BIO – Blind International Orchestra – sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, venerdì 21 aprile, di Oggi è un altro giorno. È un’orchestra che accoglie musicisti ciechi e ipovedenti affiancati da grandi professori d’orchestra. La BIO è stata fondata da Alfredo Santoloci, docente di sassofono al Conservatorio di Santa Cecilia di Roma che ha pure diretto per tre anni:

Giovanni Chinnici: chi è/ Figlio di Rocco Chinnici, ucciso dalla mafia: avvocato e...

“L’idea è nata parlando con il presidente di un’associazione sportiva per ragazzi diversamente abili. Così abbiamo pensato di unire le forze per un comune obiettivo. Anche perché è stato proprio seguendo le Paralimpiadi in Cina che ho visto una band di fiati di ragazzi non vedenti. Mi impressionò subito il grado d’intonazione: le persone che non dispongono dell’apparato visivo sviluppano moltissimo quello uditivo”, ha spiegato Santolci a Il giornale. E ha aggiunto: “Ho incominciato a immaginare quanto sarebbe stato emozionante e gratificante per un musicista non vedente suonare in un’orchestra sinfonica”.

Nicole ed Edoardo: chi sono l'ex fidanzata e il figlio di Alex Britti/ "Sintonia e…"

L’orchestra fondata da Alfredo Santoloci

Nell’orchestra le difficoltà legate alla mancanza di contatto visivo vengono superate con l’ausilio della tecnologia. Il rapporto visivo fra il direttore e i musicisti è sostituito attraverso dal contatto uditivo: “Taduco la gestualità con parole sussurrate via microfono, i musicisti le recepiscono con le auricolari”, ha spiegato Alfredo Santolci, fondatore dalla Blind International Orchestra, a Il Giornale. “Questo vuol dire che prima delle prove d’assieme bisogna lavorare molto singolarmente così da affinare ogni passaggio. Rispetto alle orchestre tradizionali cambiano i tempi, più lunghi; per il resto è come dirigere una comune orchestra”, ha detto il maestro. La Bio – Blind International Orchestra – ha sede a Roma, e per un terzo è costituita da musicisti non vedenti fra i 12 e i 65 anni. Il progetto si avvale del patrocinio e della collaborazione della U.I.C.I (Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti) e dell’Associazione Sant’Alessio.

LEGGI ANCHE:

Rocco Chinnici, come è morto/ La strage di via Pipitone. Ideatore del pool antimafia

© RIPRODUZIONE RISERVATA