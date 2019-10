Bio-on, arrestato presidente Astorri/ Scandalo in azienda-gioiello della bioplastica

Come sempre accade negli scandali annunciati da inchieste e stampa bisogna sempre tener conto della difesa e della versione che daranno i diretti indagati, eppure lo scandalo che è nato in queste ore sulla Bio-on, la società italiana gioiello della bioplastica e quotata in Borsa, è a dir poco roboante. In tempi di costante lotta alla plastica “dannosa”, con la plastic tax che sta per sbarcare nella prossima Manovra 2020, la Bio-on è certamente un esempio virtuoso nelle plastiche sostenibili, fondata nel 2007 da Marco Astorri e Guido Cicognani con l’impianto di settore dal futuro ad altissimo potenziale. Ecco, i principali vertici della Bio-on da oggi sono indagati e non solo: arrestato ai domiciliari il presidente e fondatore Astorri mentre Guy Cicognani (socio e vice presidente del cda) e Gianfranco Capodaglio (presidente del Collegio sindacale) sono scattati interdittiva e divieto di esercitare ruoli direttivi di persone giuridica per ordinanza della Procura di Bologna. All’alba sono scattate le operazioni con perquisizioni nelle sedi di Bologna, nel Lazio e in Lombardia, con parallelo il blocco e sequestro dei beni per 150 milioni di euro. Insomma, un’azienda in ginocchio con una complessa trama di accuse e “origini” che nascono dall’inizio dell’estate 2019.

BIO-ON, SCANDALO NEL GIOIELLO DELLA BIOPLASTICA

L’operazione “Plastic Bubbles” del Comando provinciale della Guardia di finanza ha agito su impulso della Procura di Bologna ed è partita dalla denuncia del fondo Quintessential con sede a New York: in sostanza a luglio il fondo Usa di Gabriele Grego, spiega Repubblica, denuncia la Bio-on accusandola di essere una sorta di «nuova Parmalat a Bologna. Un castello di carte destinato al collasso totale, uno schema concepito dal management per arricchirsi sulle spalle degli azionisti». Accuse pesantissime ovviamente, con Astorri e Cicognani che passano al contrattacco denunciando il fondo americano e difendendo l’attività dell’azienda esempio-stella del mercato Aim, il settore delle piccole medie imprese di Borsa Italiana. Capacità produttiva, tecnologia e ricavi ottenuti con «società controllate da Bio-on» sono invece le accuse del fondo sulle quali la Procura ha iniziato ad indagare. Nell’inchiesta partorita e resa pubblica oggi si legge di falso in bilancio e manipolazione del mercato con nove indagati fra amministratori, sindaci, direttore finanziario e revisore. Il valore in Borsa di Bio-on aveva cominciato a vacillare negli scorsi mesi bruciando in poco tempo miliardi di euro. È di qualche giorno fa la notizia che i fondatori si erano impegnati a coprire quasi la metà dei 24 milioni di euro necessari a fare andare avanti Bio-on per i prossimi 12 mesi: oggi con gli arresti è chiaro che la situazione della Bio-on e dei suoi dipendenti si fa alquanto più oscura.

