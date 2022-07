Biondo, avanza il successo dopo Amici/ Il nuovo premio alla carriera

Amici 17, prosegue il successo di Biondo

Può dirsi uno dei protagonisti più amati dai telespettatori di Amici di Maria De Filippi, che negli anni si è imposto non solo come cantante ma anche come attore di successo, si tratta di Biondo, che in queste ore torna al centro dell’attenzione mediatica. Il motivo? L’ex protagonista di Amici 17 è stato invitato a prendere parte all’evento Magna Grecia Awards (cerimonia dei premi ispirati ai valori e agli ideali della cultura greca, ndr), dove lui è stato insignito di un prestigioso premio alla carriera. Il riconoscimento in questione consacra Biondo come una giovane promessa dello spettacolo made in Italy, dopo che lui si è affermato come uno dei talenti nel canto più stimati da pubblico e critica che la storia di Amici di Maria De Filippi ricordi, ma non solo. Perché oltre all’impegno che lo ha visto protagonista in musica, Biondo si è imposto anche come un grande talento nella recitazione, tant’è vero che nel ruolo di attore protagonista e quindi interprete ha prestato la sua immagine e la sua voce per diverse produzioni filmografiche.

Da cantante a attore: la metamorfosi di Biondo

Prima ha esordito nel film “Siamo solo piatti spaiati”, poi in “E’ per il tuo bene”. In televisione l’ex Amici 17 è divenuto protagonista dello struggente film tv ” Crazy for Football- Matti per il calcio”. Il cantante di Déjà vu ha anche partecipato ad un episodio della fiction tv “Che Dio ci aiuti“, per poi prendere parte ad uno dei videoclip musicali dell’ex tronista di Uomini e donne, Andrea Damante, ovvero quello di Understatement. A fare da ciliegina sulla torta del successo di Biondo, oltre all’evidente bellezza innata del giovane, è soprattutto la dialettica spigliata e l’inconfondibile carisma dell’ex Amici 17.

All’evento di premiazione che consacra Biondo come una grande promessa dello showbiz, hanno preso inoltre parte Geogette Polizzi, Davide Tresse e Carlotta Dell’Isola. Ospite l’ex tronista Giovanna Abate. Premiato anche Tommaso Zorzi.

