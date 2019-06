Biondo e Emma Muscat/ ‘Avec moi’ la canzone della coppia nata ad Amici (Seat Music Awards)

Ci sarà anche la coppia formata da Biondo e da Emma Muscat sul palco dei Seat Music Awards, in onda mercoledì 5 giugno su Rai 1. La storia di questi due giovani artisti parte da lontano, per la precisione dalla partecipazione al popolare talent show ‘Amici’ di Maria De Filippi, che ha visto i due diventare molto intimi anche fuori dal palco. E’ nata infatti una storia d’amore tra Biondo ed Emma Muscat, inizialmente molto tormentata ma che sembra essere successivamente stata di nuovo in grado di prendere il volo. Già dall’inizio di questa primavera i due cantanti sono stati fotografati assieme da alcune riviste di gossip e, a suggellare la ripresa della loro storia d’amore, è arrivata l’uscita del nuovo singolo, ‘Avec moi’, che vuole celebrare proprio una grande passione come la loro. Il pezzo è stato scritto da Emma proprio nel periodo in cui l’allontanamento da Biondo era sembrato definitivo: successivamente, una volta ritrovatisi, i due hanno deciso di interpretarlo insieme e ne è nata una canzone che promette di dominare l’airplay radiofonico in questa estate 2019.

Biondo e Emma Muscat, Seat Music Awards: il successo di Avec moi

‘Avec moi’ di Biondo e Emma Muscat, proposta stasera ai Seat Music Awards, tratta nel suo testo elementi che possono essere riferibili in maniera piuttosto diretta alla storia d’amore tra Emma Muscat e Biondo. A partire dalla chimica e dall’unione che spesso si genera tra persone caratterialmente diverse, e c’è da dire che i due ex concorrenti di ‘Amici’, almeno all’apparenza, sembrerebbero agli antipodi anche per quanto concerne lo stile musicale. Per quanto riguarda invece il lato privato della faccenda, con ‘Avec Moi’ Emma Muscat ha voluto riflettere sulla necessità che la vita a volte pone di concentrarsi sulle cose importanti staccando la spina da tutto ciò che ci confonde. Una centrifuga che tra lavoro e mille impulsi può travolgere e distogliere proprio dalla persona amata. E una maggiore riflessione tra i due, dopo un periodo di quiete, ha permesso di riaccendere di nuovo la scintilla e di proseguire un sodalizio professionale che aveva già visto Biondo ed Emma Muscat esibirsi in duetto sul palco di ‘Amici’. Con ‘Avec Moi’ però i due fanno sul serio anche per quanto riguarda il loro sodalizio artistico e non solo sentimentale.

Il successo ad Amici

Tra Biondo ed Emma Muscat l’edizione era scoppiata durante l’edizione 2018 di ‘Amici’, quella vinta da Irama. Tra i due però erano sorti dei problemi tanto che, invitato nel marzo scorso di nuovo dalla conduttrice Maria De Filippi, Biondo aveva preferito non parlare pubblicamente di come le cose si erano evolute con Emma e di quanto era stata dolorosa la loro separazione. Le carte in tavola però sono di nuovo rapidamente cambiate, con lo stesso Biondo che ha affermato come il periodo di lontananza lo abbia aiutato a smaltire la rabbia e a capire come i problemi con Emma non fossero così insuperabili. Ha deciso dunque di richiamare lui stesso la ragazza e immediatamente hanno compreso, riprendendo a frequentarsi, come il sentimento che provavano l’uno per l’altra fosse in realtà ancora più forte che mai. E’ stato durante questi incontri che Emma ha proposto il testo di ‘Avec Moi’, che ora sarà proposto dalla coppia sul palco dei Seat Music Awards.

Il video di Avec Moi





© RIPRODUZIONE RISERVATA