Biondo, ex di Amici, contro Heather Parisi: “Torna sulla terra!”/ Caos dopo le insinuazioni sul talent

Heather Parisi choc su Amici: “Non avevo capito che nei talent bisogna recitare un copione”

Le dichiarazioni di Heather Parisi sul talent Amici hanno scatenato un vero e proprio caos. In un’intervista rilasciata al Fatto Quotidiano, Parisi, che qualche anno fa è stata uno dei giudici del serale, ha fatto pesanti insinuazioni sul talent condotto da Maria De Filippi: “Non avevo capito che nei talent bisogna recitare un copione; invece sono una scheggia impazzita in grado di recitare solo me stessa. – ha detto – Lì ero fuori contesto. Non ero in grado di seguire il copione… Se vuole capire capisce. Maria De Filippi? Non mi diceva nulla, ma gli autori, l’ambiente: si capiva che non andava. Ripeto: so recitare solo me stessa”.

Umberto Maria Anzolin, marito Heather Parisi/ Lei: "ho conosciuto l’uomo della mia vita a 45 anni"

Dichiarazioni di fronte alle quali Amici e Mediaset si sono tutelati immediatamente. In una nota, l’azienda ha infatti annunciato: “Mediaset ha mandato ai propri legali per agire nelle sedi opportune contro le affermazioni contenute in un’intervista rilasciata oggi da Heather Parisi, in relazione al programma ‘Amici’. È inaccettabile che venga messa in dubbio pubblicamente la regolarità di un programma che da anni, sotto gli occhi di tutti, consente ai giovani artisti italiani di esprimere e migliorare in modo limpido, serio e impegnativo il proprio talento“.

Heater Parisi al matrimonio di Guendalina, figlia del marito Umberto Maria Anzolin/ Video: "Bella giornata!"

Biondo, ex allievo di Amici, replica a Heather Parisi: “Torna sulla terra!”

Nelle ore successive a questo intervento di Heather Parisi, tanti si sono espressi sulla questione. A criticare aspramente le parole della showgirl è stato anche Biondo, ex allievo di Amici, che ha utilizzato i social per dissentire totalmente da quanto dichiarato da Parisi. Dopo aver pubblicato delle foto che riepilogano il botta e risposta tra Heather e Mediaset, Biondo ha scritto: “Torna sulla Terra“, aggiungendo poi delle emoticon di un pagliaccio, un circo e una faccia che sospira.













© RIPRODUZIONE RISERVATA