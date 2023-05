Biondo nel cast di Vivere non é un gioco da ragazzi/ Il traguardo Rai, dopo Amici

Biondo riconquista la TV, dopo Amici 17 di Maria De Filippi: il nuovo debutto é nel cast di Vivere non é un gioco da ragazzi

Dopo aver conquistato i telespettatori come allievo concorrente nel cast di Amici di Maria De Filippi, Biondo torna a fare strage di cuori dell’occhio pubblico, con il debutto in Vivere non é un gioco da ragazzi. Il passaggio dalle reti Mediaset alla casa Rai, con il nuovo progetto TV che lo vede ora protagonista, non passa inosservato, ma anzi spopola online. Sono infatti virali, nel web, le immagini esclusive, tra foto e video condivise online dai fan di Biondo, che immortalano l’ex allievo cantautore di Amici dalla tinta biondo platino e lo sguardo black, nei panni di attore protagonista arruolato nel cast di Vivere non é un gioco da ragazzi.

Si tratta di una fiction in onda in chiaro tv su RaiUno e in streaming online su Raiplay, tra le più rappresentative della Generazione zeta della TV moderna, che non a caso vede l’ex Amici 17 protagonista di un ruolo inedito, bello e dannato, fascinoso come il diretto interessato. A dare annuncio del nuovo ruolo tv post-Amici é lo stesso ex concorrente di Amici 17, in un post esclusivo condiviso via Instagram. Uno scatto che immortala Biondo nelle vesti di attore della fiction Rai, nella cui caption l’attore spoilera il numero di puntate di Vivere non é un gioco da ragazzi, a suon di: “…6 episodi”.

Biondo torna protagonista in casa Rai: il futuro, dopo l’esordio musicale ad Amici 17

Quest’ultimo non é il primo impegno che vede protagonista Biondo nel ruolo di attore e interprete, dopo quello che nel 2021 lo vedeva figurare nel cast di Che Dio Ci aiuti 6, in casa Rai. E non vorrebbe essere il preludio di un addio definitivo alla musica, il nuovo impegno TV, da parte di Simone Baldasseroni in arte Biondo. Il cantautore rap, che ad Amici 17 debuttava in TV e segnava al contempo l’esordio nell’industria musicale, conquistando l’amore dell’occhio pubblico anche con la lovestory avviata con Emma Muscat tra le mura della scuola del talent di Maria De Filippi, ha all’attivo il rilascio di ben 3 Ep e una separazione alle spalle con Sony Music Italia. La casa discografica, di cui si direbbe motore POP propulsore oggigiorno il duo made in Napoli, Gigi D’Alessio e il figlio d’arte nonché ex Amici 21, LDA.

Il ruolo interpretato da Biondo nella fiction targata Rai Uno che ora lo vede protagonista? Simone Baldasseroni AKA Biondo è Ruggine, acerrimo rivale in amore di Lele, in Vivere non è un gioco da ragazzi. La trama della fiction di Rai Uno racconta la storia di Lele, un 18enne dalle umili origini che frequenta un liceo dove la fa da padrona l’élite bolognese e, per conquistare Serena, finisce per entrare in un circolo vizioso, legato anche all’uso e abuso delle droghe.











