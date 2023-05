Biontech, dopo il Covid si lavora su vaccino per il cancro/ “Progressi significativi”

L’OMS ha declassato il Covid-19: non è più pandemia. Tedros Adhanom Ghebreyesus ha spiegato che la decisione deriva dall’aumento dell’immunità attraverso vaccinazioni e infezioni. Nel periodo Covid, l’azienda Biontech ha lavorato incessantemente alla produzione di vaccini: ma il futuro, con il Coronavirus ormai quasi archiviato, quale sarà per la compagnia della città di Magonza? La prossima sfida è il cancro, come spiega il Frankfurter Allgemeine Zeitung. L’oncologia era già al centro dell’attenzione dell’azienda ma negli ultimi tre anni gli sforzi si sono concentrati principalmente sul Covid. “Abbiamo compiuto progressi significativi e ci stiamo preparando ad avviare la nostra prima sperimentazione clinica di fase 3 nel campo dell’oncologia”, ha spiegato Sahin, amministratore delegato e co-fondatore dell’azienda, alla presentazione dei dati di bilancio del primo trimestre.

In particolare, un farmaco si trova attualmente in fase 3 e viaggia verso l’approvazione. In questa fase, prendono parte allo studio molte più persone delle precedenti. Il medicinale in questione sarebbe un innovativo candidato anticorpale anti-Ctla-4, destinato all’uso in pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule la cui malattia è progredita dopo un precedente trattamento. Ctla-4 inibisce l’attività delle cellule immunitarie attraverso vari meccanismi d’azione e l’anticorpo monoclonale chiamato Bnt316, precedentemente OnC-392, è stato sviluppato in collaborazione con la società biofarmaceutica americana OncoC4.

Biontech lavora contro cancro e malattie infettive

Lo scopo di Biontech è quello di poter offrire ai pazienti con tumori un vantaggio terapeutico significativo “indipendentemente dal fatto che si trovino nelle fasi iniziali di una malattia o se questa sia già avanzata”, come ha spiegato ancora Sahin. Il Coronavirus, però, è ancora nel mirino dell’azienda tedesca che prosegue nelle ricerche per sviluppare un vaccino di ultima generazione. Ci si prepara infatti a fornire un vaccino adattato alle varianti, così come si continua a studiare per offrire un’offerta contro le malattie infettive come la tubercolosi e il fuoco di Sant’Antonio, spiega ancora il Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Nei primi tre mesi dell’anno, Biontech ha registrato un significativo calo dei ricavi e degli utili. Le vendite del primo trimestre sono state pari a 1,277 miliardi di euro, rispetto ai 6,375 miliardi di euro dello stesso periodo dell’anno precedente. Sceso anche l’utile netto da 3,699 miliardi di euro a 502 milioni di euro. Tuttavia, il management aspettava un calo del genere, come affermato dal CFO Jens Holstein: “La nostra performance finanziaria nel primo trimestre del 2023 ha pienamente soddisfatto le nostre aspettative”. Nell’intero anno, secondo il consiglio d’amministrazione, vendite di circa cinque miliardi di euro dovranno essere realizzate con i vaccini Covid-19. Gli investimenti in ricerca e sviluppo nel 2023 saranno tra 2,4 e 2,6 miliardi di euro.











