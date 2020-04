Birdman/ Video, su Rai 3 il film di Alejandro Gonzalez Inarritu con Edward Norton

Pubblicità

Birdman va in onda su Rai 3 per la prima serata di oggi, domenica 19 aprile, a partire dalle ore 21:20. Si tratta di una pellicola che è stata realizzata nel 2014 negli Stati Uniti d’America da diverse case cinematografiche e la cui distribuzione nei botteghini è stata gestita dalla Twentieth Century Fox. La regia di questo film è stata curata da Alejandro Gonzalez Innaritu il quale si è occupato anche del soggetto della sceneggiatura in collaborazione con Nicolas Giacobone, Alexander Dinelaris e Armando Bo.

Le musiche della colonna sonora portano la firma di Antonio Sanchez, i costumi di scena sono stati disegnati da Albert Wolsky e nel cast sono presenti Michael Keaton, Zach Galifianakis, Edward Norton, Emma Stone, Naomi Watts e Andrea Riseborough.

Birdman, la trama del film

Ecco la trama di Birdman. Un famoso attore americano è alle prese con un momento particolarmente difficile della sua carriera in quanto sta cercando faticosamente di sdoppiarsi dal personaggio che lo ha reso famoso in tutto il mondo ossia Birdman. Per lui è un vero e proprio problema esistenziale tant’è che decide di lasciare il mondo del cinema per dedicare tutte le sue attenzioni a quello del teatro.

Infatti a Broadway si sta occupando della regia di un nuovo spettacolo teatrale nel quale cerca di affrontare dei generi molto differenti da quelli usuali che hanno scandito fino a quel momento la sua carriera. La cosa non si dimostrerà molto facile in quanto nel cast di questa opera teatrale è presente un artista emergente il quale sembra avere tutti i talenti necessari per poter sfondare e diventare una star di prima grandezza.

Tuttavia, questo giovane attore si dimostrerà essere in possesso di un carattere particolarmente permaloso e per nulla gestibile, il che renderà praticamente impossibile la coesistenza con il resto del cast. Tutte queste tensioni presenti all’interno del cast saranno visibili anche e soprattutto durante la messa in scena dell’opera che diventa un vero e proprio disastro il che farà riflettere nuovamente il vecchio attore sul proprio futuro cinematografico. L’uomo per altro dovrà fare i conti con una sorta di presenza fissa nella sua mente ossia quella del personaggio Birdman che sembra portarlo all’esasperazione.

Come se non bastasse tutto questo, la vecchia gloria del mondo di Hollywood deve anche gestire un rapporto molto complicato con sua figlia che è alle prese con i postumi di una tossicodipendenza. I loro rapporti sono piuttosto tesi in ragione delle accuse che la stessa ragazza ha sempre rinfacciato al proprio padre reo di non essere mai stato presente nei momenti più importanti della sua vita, anche e soprattutto durante la delicata fase dell’adolescenza.

Video, il trailer di Birdman

