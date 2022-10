Birds of prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn/ Su Italia 1 il film con Ella Jay Basco

Birds of prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn, film di Italia 1 diretto da Cathy Yan

Birds of prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn va in onda oggi, 26 ottobre, a partire dalle ore 21.20 su Italia 1. Si tratta di un film d’azione e fantascienza prodotto negli Stati Uniti d’America nel 2020 da Margot Robbie e diretto da Cathy Yan. Per il cast sono da segnalare i contributi della stessa produttrice della pellicola (M. Robbie), Ella Jay Basco, Ewan McGregor e Mary Elizabeth Winstead. Il film rappresenta l’ottavo titolo dedicato all’universo DC, dedicato proprio alla banda omonima.

Nonostante le attese, la pellicola non ha ottenuto particolari riscontri dal punto di vista degli incassi; per la realizzazione del titolo sono stati necessari circa 100 milioni di dollari ma le entrate non hanno superato i 200 milioni. Sommariamente però la critica cinematografica ha accolto positivamente le scelte della sceneggiatura, apprezzando il soggetto proposto per il film. A conferma di tale opinione sono numerose le candidature e premi prestigiosi; agli Hollywood Critics Association ha infatti trionfato nella categoria di miglior regista e miglior attore non protagonista. Da segnalare anche le diverse candidature ai Saturn Award, in particolare nelle categorie di migliori costumi, miglior attrice e miglior trasposizione dal fumetto.

Birds of prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn, la trama del film

In Birds of prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn la protagonista si è ormai separata da diverso tempo da Joker, rinunciando alla sua protezione e fama. La donna ha ormai intenzione di assumere il pieno controllo della sua vita e di agire in autonomia senza i consigli e il supporto del criminale al suo fianco. Chiaramente, l’assenza di Joker espone la donna a rischi molto più elevati; Gotham pullula infatti di personalità pronte a mettere le mani su di lei, sia viva che morta. Harley se ne rende conto e non avendo più al suo fianco Joker cerca alternative strategiche per continuare le sue operazioni senza subire incursioni improvvise da parte dei suoi tanti nemici.

In particolare, un certo Roman Sionis, noto principalmente come Black Mask, ha un forte desiderio di rivalsa nei confronti della criminale. Harley infatti in una delle sue sadiche missione aveva spezzato le gambe al suo fidato autista. La sua volontà è quella di fare di tutto al fine di riuscire a porre fine all’esistenza della donna, ma qualcosa nei suoi propositi improvvisamente cambia. La donna infatti si propone per la cattura di Cassandra Cain, una ladra di oggetti preziosi che era riuscita a mettere le mani su un diamante appartenente ad una della famiglie mafiose più ricche del posto. L’indole di Harley prevale però anche in questa circostanza; dopo aver catturato Cassandra decide di donarle la libertà a patto che collabori con lei, restituendole in cambio una costante protezione.

Roman è chiaramente allo scuro di tutto, e sul suo conto inizia a prendere informazioni anche Renee Montoya, abile investigatore con l’obiettivo di arrestarlo viste le sue numerose pratiche illegali. Nonostante i tentativi del detective di corrompere una sua collaboratrice, ovvero Dinah Lance, quest’ultima rifiuta per preservare la propria vita visti gli eventi tristi del suo passato. Come se non bastasse, a rendere ancora più intricata la vicenda entra in gioco un misterioso assassino che odia particolarmente i mafiosi. Armato della sua fidata balestra inizia a seminare panico e sangue tra i criminali senza che nessuno riesca a scoprire la sua identità.











