Mentre chiude il primo trimestre dell’anno fiscale 2025 con ricavi da 362 milioni da euro, in crescita quindi del 19% rispetto all’anno scorso, non giungono notizie positive in ambito giudiziario. Nessuna protezione del copyright spetterebbe infatti al noto marchio di sandali Birkenstock. Come ha affermato la Corte Federale tedesca non si tratterebbe infatti di opere d’arte. La causa era stata instaurata su ricorso dell’azienda perchè infastidita dagli imitatori che diffondono copie delle famose calzature. Il giudizio del massimo organo giudiziario tedesco per le questioni civili si è però schierato contro.

Come riporta Repubblica quindi Birkenstock non può godere di nessun diritto d’autore e le copie dei sandali possono tranquillamente continuare ad essere vendute, mentre quelle che già sono sul mercato non dovranno essere ritirate come invece avrebbe preteso il noto marchio.

SI POSSONO IMITARE LE BIRKENSTOCK O SONO OPERE D’ARTE? I FATTI

Birkenstock si era rivolta alla Corte federale tedesca per veder riconoscere gli iconici sandali come opere d’arte ed evitare quindi ogni forma di imitazione. Il brand aveva visto infatti negli ultimi anni un proliferare di copie vendute a prezzi inferiori, e ne avrebbe voluto invece preservare l’unicità. I giudici sono stati quindi chiamati a valutarne il valore per capire se si trattava di meri articoli di consumo o meno. La salvaguardia da riproduzioni non autorizzate sarebbe stata possibile solo se questi modelli fossero stati riconosciuti come opere d’arte applicata.

Il giudice della Corte di Giustizia federale tedesca, Thomas Koch, è stato però chiaro nel rispondere all’istanza: ha sottolineato che affinché un design possa rientrare nella categoria dell’’arte applicata’, deve soddisfare specifici criteri di originalità, altrimenti va considerato con un semplice scopo pratico e non artistico. Tutto ciò che Birkenstock potrà continuare a fare è implementare controlli più rigidi per limitare la vendita di falsi e sensibilizzare i consumatori sull’importanza di acquistare prodotti autentici, garantendo qualità e sostenibilità.

