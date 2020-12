Birra Moretti/ Qual’è l’azienda del “Baffo” protagonista oggi a Boss in Incognito

La Birra Moretti fu fondata nel 1859 a Udine con il nome all’epoca di Fabbrica di Birra e Ghiaccio. A fondarla fu Luigi Moretti, un imprenditore che aveva alle spalle una famiglia impegnata nel commercio all’ingrosso di generi alimentari e bevande. Nel 1996 purtroppo il colosso è stato costretto a cedere il tutto al gruppo Heineken Italia S.p.A., diramazione italiana del gruppo olandese. Nonostante questo ha mantenuto la sua originalità andando avanti nel tempo. Stasera, 21 dicembre 2020, Enrico Galasso, amministratore delegato dell’aziende, sarà protagonista di Boss in Incognito su Rai 2 facendo dunque sotto mentite spoglie l’ingresso all’interno dell’azienda. Il programma condotto da Max Giusti vedrà dunque portare in prima serata la grande storia di una gloriosa azienda del nostro paese.

Birra Moretti, chi è il Baffo?

Di pari passo con la Birra Moretti è diventato protagonista anche il noto Baffo che ha accompagnato a lungo l’immagine centrale dell’azienda. Un uomo in giacca verde e col cappello intento a consumare uno splendido boccale di birra e con l’indistinguibile baffone a sporcarsi con la spuma. Nelle storiche pubblicità andate in onda nel corso degli anni abbiamo sempre visto divincolarsi in questo ruolo Orso Maria Guerrini, che è stato poi successivamente sostituito, a partire dal 2017, da Pier Maria Cecchini. I due uomini hanno dunque reso reale quell’immagine diventata tanto cara agli italiani e prima o poi entrata in tutte le case a far compagnia a serate spensierate.



