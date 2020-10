BIRRE ARTIGIANALI/ Per Halloween scelta sicura con le proposte di Birre da Manicomio

Dalle ambrate alle fruttate, passando per lambic, bionde strong, non filtrate o scure leggere. Tante le prelibate nuance di sapore su Birre da Manicomio, lo store digitale sinonimo di birre artigianali online con 700 proposte che fanno riferimento a 100 etichette provenienti da tutto il mondo. L’ideale per acquistare, con la comodità di elaborazione dell’ordine in 24 ore, imballi sicuri e politica soddisfatti o rimborsati, le pinte perfette per il proprio beer party di Halloween. Cosa c’è di meglio per festeggiare la notte delle streghe?!

Nella selezione dei sapori più adatti a una piccola festa casalinga, così da vivere con spensieratezza la celebre notte del 31 ottobre, Birredamanicomio.com mette a disposizione un funzionale strumento di ricerca di squisiti abbinamenti: come la birra perfetta per la pizza o quella più indicata per della succulenta carne alla griglia.

L’e-commerce offre anche altre preziose risorse che rendono l’acquisto semplice, pratico e divertente. Come il motore di ricerca intelligente e la newsletter settimanale, grazie alla quale si possono scoprire novità, curiosità e offerte imperdibili.

Su Birredamanicomio.com è inoltre attivo il blog che affronta il tema della birra artigianale nelle sue tante declinazioni, dalle raccomandazioni degli esperti per una degustazione impeccabile ai consigli sugli abbinamenti stagionali più stuzzicanti. Ma anche ricette, classifiche e cenni storici.

Che si tratti di birra IPA, birra senza glutine, birra tedesca o birra blanche, ogni acquisto su Birre da Manicomio concorre al sostegno di un’azienda italiana, in un momento delicato per l’economia nazionale. Un Made in Italy che non si esaurisce nello store, ma riguarda anche diverse etichette in catalogo.

Gestione puntuale di ogni ordine (con supporto in real time) e servizio di assistenza qualificato accompagnano il cliente, che può vivere il suo acquisto nella massima serenità. E se la spesa è di almeno 100 euro, la spedizione è gratuita.

Birre da Manicomio, il miglior e-commerce di alcolici d’Italia secondo ITQF

Vincente progetto di imprenditoria femminile, portato avanti da Giorgia Canato, lo shop fa parte delle 500 eccellenze del mercato digitale italiano 2020/2021. Secondo l’Istituto Tedesco di Qualità e Finanza, infatti, Birre da Manicomio è il miglior e-commerce nella sezione “Alcolici”.

Oltre ai riconoscimenti, con una media di 9,8/10, sono le centinaia di opinioni certificate da recensioni-verificate.com ad attestare la fiducia riposta dai clienti e l’apprezzamento riscosso dalla shopping experience. Concediti il piacere di una birra artigianale che sappia stregare il tuo palato nella notte degli spiriti, digita ora www.birredamanicomio.com.

