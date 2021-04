Bis ritorno al passato/ Su Rete 4 il film con Franck Dubosc (oggi, 5 aprile)

Il film Bis, ritorno al passato, andrà in onda oggi, lunedì 5 aprile, nel pomeriggio di Rete 4 dalle ore 14.40. Si tratta di una commedia francese del 2015, diretta dal regista Dominique Farrugia.

La pellicola vede come protagonisti attori già conosciuti al grande pubblico francese, ci sono Franck Dubosc nel ruolo di Éric Drigeard, Kad Merad nei panni di Patrice Olesky, Alexandra Lamy, la bella Caroline e Gérard Darmon. Le musiche del film sono state realizzate dal compositore francese Julien Jaouen.

Bis ritorno al passato, la trama del film

La commedia Bis ritorno al passato vede come protagonisti Erik e Patrice, il primo donnaiolo amante solo di se stesso e della bella vita mentre il secondo è un ginecologo affermato.

I due sono amici da quando erano piccoli così per passare una serata divertente, decidono id incontrarsi al bar a bere qualcosa insieme. Ricordando i vecchi tempi del liceo, finiscono per bere troppo al punto da perdere completamente i sensi. Patrice e Eric, si ritrovano così all’interno dei corpi di loro quando erano 17enni. Dapprima la scoperta sembra turbarli parecchio, nel corso del tempo però si trovano a pensare alle cose che potrebbero cambiare grazie a questa seconda opportunità.

Entrambi infatti desideravano poter tornare indietro nel tempo per poter cambiare il corso degli eventi. Con il senno di poi e l’esperienza che hanno acquisito pensano di poter letteralmente trasformare la loro vita. Scopriranno che non sempre ciò che si desidera si può ottenenere facilmente, per conquistare bisogna lavorare sodo.

