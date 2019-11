Biscocrema, Barilla vs Nutella biscuits/ Da gennaio 2020 nuovi biscotti Pan di Stelle

Dopo il grande successo dei “competitor” Nutella Biscuits, la Barilla tira fuori dal cilindro i nuovi biscotti Pan di Stelle: dal gennaio 2020 saranno disponibili sugli scaffali i Biscocrema. Le anticipazioni fanno venire l’acquolina in bocca: come riporta Food Web, il biscotto sarà caratterizzato da una frolla al cacao, un ripieno di crema Pan di Stelle e uno strato di cioccolato con al centro la stellina bianca di crema al latte. Saranno disponibili in monoporzioni da 28 grammi con due biscotti e c’è già grande curiosità sui social network. Ma Mulino Bianco non ha alcuna intenzione di sfidare Ferrero, come spiegato dalla vice presidente marketing Julia Schwoerer: «Non vogliamo fare la guerra dei numeri né delle quote, noi siamo leader di mercato con il 37% di quota valore. Il mercato dei biscotti non è fatto di questi biscotti ‘indulgenti’, ma di grandi classici, prodotti healthy, integrali, vale 1,5 miliardi quindi stiamo parlando di una parte della storia di una grande categoria», riporta Repubblica.

BISCOCREMA, DA GENNAIO 2020 I NUOVI BISCOTTI PAN DI STELLE

Barilla continua la strategia di estensione dei Pan di Stelle, che hanno ottenuto grandi risultati per quanto riguarda la crema (una crescita dell’11%, ndr). Come spiegato dai vertici dell’azienda, l’obiettivo 2020 è quello di utilizzare farine 100% provenienti da agricolture sostenibili. Bontà e qualità, rimarca Barilla: «Pan di Stelle ha superato i 100 milioni di euro di valore al consumo, con una crescita del 50% rispetto all’anno scorso, non solo sulla crema ma su tutti i prodotti della gamma Pan di stelle. Il frollino, che è il secondo più venduto in Italia dopo le Gocciole, cresce dell’11% quest’anno», ha evidenziato Schwoerer. Come dicevamo, sui social network si è acceso il dibattito e l’attesa è davvero tanta: «Un giorno ci faranno un film, se non una serie tv, su questa grande battaglia», «Se con i Nutella Biscuits siamo arrivati al delirio… non oso immaginare con questi», «Sembra un’esplosione di golosità!», alcuni dei commenti più popolari.

