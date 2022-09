Biscotti a base di insetti in vendita in Italia/ Tra ingredienti larve essiccate

Biscotti a base di insetti sul mercato italiano. Per la prima volta, un prodotto di questo tipo approda nei nostri negozi, grazie all’opera di Fucibo, start up vicentina che ha lanciato una linea di cookies a base di farine di insetti autorizzate dall’Europa. Quali sono gli ingredienti? L’elenco non mente: farina di mais, zucchero, burro, uova, larve di Tenebrio Molitor (larva gialla della farina) essiccate in polvere. In sostanza, contengono la larva della tarma della farina, una sorta di scarafaggio nero lungo un paio di centimetri, essiccata e poi ridotta in polvere.

SPESA ALIMENTARE/ Il supermercato giusto può far risparmiare 3.350 euro a famiglia

Come riporta l’agenzia “AGI”, “i vantaggi sembrano essere molti: gli allevamenti di insetti sono particolarmente sostenibili per via del basso impatto e dei bassi consumi di acqua e mangimi, si sviluppano rapidamente (ogni femmina può produrre da 275 a 600 uova, 30-40 al giorno, che si schiudono dopo circa 10-14 giorni) e il loro ciclo vitale comporta l’emissione di pochissimi gas serra”. I valori nutrizionali, poi, sono altrettanto incoraggianti: tante proteine, zero grassi, pochi carboidrati.

Pane a 6 euro a chilo: ora è un lusso/ Allarme prezzi: "Inevitabile con caro energia"

BISCOTTI A BASE DI INSETTI: PRESTO ANCHE LA PASTA

“Si tratta di una rivisitazione innovativa del tradizionale biscotto – hanno dichiarato ad AGI Davide Rossi e Lorenzo Pezzato, cofounder di Fucibo –, una ricetta leggera e capace di far rivivere il sapore e il profumo dei biscotti fatti in casa dalla nonna”.

Tuttavia, le resistenze non mancano, come scrive ancora l’agenzia giornalistica, evidenziando come in Europa cibarsi di insetti appaia una cosa ancora impensabile: “Eppure le proiezioni – si legge nel servizio – registrano una crescita robusta a 46,2 milioni di dollari entro il 2023, trainata dalla crescita dei principali Paesi, tra cui Francia, Belgio e Paesi Bassi”. Non è tutto: la start up vicentina Fucibo, produttrice dei biscotti a base di insetti, ha raggiunto un’intesa con Postalmarket per rendere possibile l’acquisto di cibi a base di farine di insetti e da settembre sarà possibile comprare anche la pasta.

CARO ENERGIA/ Filiere avicola e lattiero-casearia: "senza aiuti, forniture a rischio"

© RIPRODUZIONE RISERVATA