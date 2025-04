BITCOIN, VENDITE IN CORSO E GUADAGNI IN FUMO

La guerra commerciale scatenata dai dazi Usa sta avendo ripercussioni anche sui Bitcoin. Il mondo delle criptovalute aveva esultato dopo il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca, visto che il tycoon ne è un sostenitore entusiasta al punto tale da promettere di trasformare gli Stati Uniti nella “capitale crittografica del pianeta“. Definito il primo presidente del Bitcoin, ora potrebbe essere considerato l’artefice del suo crollo. Come evidenziato dal New York Times, da quando sono stati annunciati i dazi Usa la scorsa settimana, il prezzo del Bitcoin è crollato del 10%, scendendo sotto i 78mila dollari domenica sera. Solo a gennaio aveva raggiunto il prezzo record di quasi 110mila dollari il giorno dell’insediamento di Trump.

Questo calo repentino sarebbe la dimostrazione che questo sistema di pagamento, presentato come una fonte di valore stabile e a lungo termine, in realtà è soggetto alle oscillazioni del mercato, anche perché molti investitori lo trattano come qualsiasi altro titolo tecnologico, rendendolo un investimento rischioso da vendere in tempi difficili.

Infatti, questa situazione di incertezza globale sta spingendo gli investitori a cedere gli assets: stando ai dati di Coinglass, nelle ultime 24 ore sono state liquidate posizioni lunghe sulle criptovalute per un valore di circa 758 milioni di dollari.

GLI EFFETTI DEI DAZI USA SULLE CRIPTOVALUTE

Donald Trump, però, da quando è diventato di nuovo presidente Usa ha ampiamente mantenuto le sue promesse sulle criptovalute, aiutando questa industria. Infatti, ha scelto regolatori che le sostengono e firmato un ordine esecutivo per la creazione di una riserva governativa di Bitcoin. Inoltre, ci ha scommesso anche a livello personale, visto che ha ampliato i suoi investimenti nel mondo delle criptovalute, commercializzando una memecoin ai suoi sostenitori.

L’impatto che stanno avendo i dazi Usa anche sulle criptovalute ha causato però un certo malcontento tra gli addetti ai lavori. Haseeb Quresehi, un investitore specializzato in criptovalute, ha dichiarato sui social: “Le criptovalute sono strane, ma sono soprattutto correlate all’ottimismo e alla propensione al rischio. Questo ottimismo si sta sgretolando sotto il silenzio di Trump“.

Tutti i guadagni accumulati dopo la vittoria di Trump alle elezioni sono andati in fumo. Prima dell’annuncio dei dazi, il Bitcoin valeva circa 87mila dollari, subito dopo ha mostrato una capacità di tenuta, contenendo bene le perdite, ma oggi c’è stato un brusco calo. Problemi anche per Ethereum, il cui calo è stato del 17% a 1,48 dollari. Questo doveva essere l’anno record per le criptovalute, ma ora i trader di tutto il mondo non nascondono i loro timori, mentre gli operatori del settore provano a restare ottimismo, visto che il ciclo del Bitcoin è quadriennale.