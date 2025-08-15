Il Bitcoin ha raggiunto un grande valore, superando i 124.000$, e in lista ci sono altre crypto che stanno ottenendo diverse impennate.

Il valore del Bitcoin è protagonista di una nuova impennata. Questa volta l’incremento si è manifestato nelle contrattazioni asiatiche, dove a distanza di appena un mese si è registrato il record di 124.000$ (rispetto ai precedenti 123.205$).

I motivi per cui BTC sta crescendo sono molteplici, principalmente per il forte legame con il mercato americano (grazie alle azioni USA in salita), e in secondo luogo – ma non per importanza – per l’interesse dimostrato dalla gran parte degli investitori provenienti da ogni parte del mondo.

Il successo del Bitcoin (valore da record)

Bitcoin sta continuando la sua crescita, e a distanza d poco tempo è riuscito a passare da 121.000$ agli attuali 124.000$. CoinDesk ha dimostrato che in un solo anno la moneta di Satoshi Nakamoto ha superato il 120%.

Il mondo delle criptomonete sembrerebbe attraversare un’era positiva e significativa, con un andamento regolare e indubbiamente piacevole. Ma come ben si sa è un settore altamente volatile che potrebbe crollare da un momento all’altro.

Esistono altre monete digitali in forte crescita, Ether, Xrp ma anche Cardano e Solana. Sicuramente l’interesse globale degli investitori sta generando positività e sta contribuendo alla crescita complessiva della domanda.

Quali altre crypto crescono?

Dopo Bitcoin altre crypto registrano forti impennate: da Ether (che oggi vale 4.786,54$) a XRP (al valore odierno di 3,3038$).

Anche Cardano si aggiunge alle monete più promettenti, che ha toccato il +19,5% grazie al suo recente ETF e alla quotazione rilevata da Grayscale Investments.

Parlando di memecoin in lista c’è l’ormai nota iconca $TRUMP (che cresce del +7%) ed infine Doge Coin che ha quasi raggiunto il +7%.

Nonostante il mercato abbia un trend in crescita, ribadiamo che è essenziale non fare completo affidamento per la potenzialità criticità e volatilità del settore.