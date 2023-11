BITM 2023/ Il Trentino al lavoro per l’allungamento della stagione turistica

La nuova edizione (è la 24esima) di Bitm – Le giornate del turismo montano (al MUSE di Trento, dal 14 al 17 novembre) avrà un’anteprima domani, lunedì 13, alle 17.30, a Palazzo Roccabruna, con la presentazione del libro “Il turismo di montagna: sfide e opportunità di un settore in trasformazione”, edito da Fondazione per la Sussidiarietà. Si tratta della ricerca curata da Giorgio Vittadini, Vincenzo Zulli e Alberto Beggiolini (fortemente sostenuta da TH Group, leader nel segmento montagna leisure, e dalla Scuola italiana di Ospitalità) che somma ai dati più aggiornati sul turismo e l’economia delle terre alte, anche i percorsi dei cambiamenti che si sono succeduti negli anni e quelli in atto, con una prospettiva sulle criticità da risolvere per affrontare le sfide future. Con l’apporto delle posizioni dei numerosi stakeholder intervistati.

BITM 2023/ Stagioni medie, innovazione e simboli per far evolvere il turismo di montagna

La Bitm aprirà quindi martedì 14, al MUSE, con i lavori che quest’anno sono riassunti nel claim “Un turismo a quattro stagioni; qualità, accoglienza, sostenibilità”. Il turismo, soprattutto nelle località di montagna come il Trentino – dicono gli organizzatori -, si sta confermando come un tassello fondamentale del sistema locale, capace non solo di creare un significativo indotto per tutti gli altri comparti, ma anche una stabilità economica in grado di resistere più di altre attività produttive ai cicli dell’economia mondiale. Ecco perché, oggi più che mai, diventa fondamentale investire con più determinazione su questo settore: non solamente ampliando l’offerta ricettiva (oramai vicina al massimo delle sue potenzialità) ma allungando in maniera significativa la durata della stagione turistica. La XXIV edizione di Bitm intende indagare, in una formula rinnovata che punta anche alla formazione degli operatori, i temi e gli aspetti di un auspicabile processo di destagionalizzazione del Trentino. Lavorando su alcune domande: quali possono essere i processi che innescano un allungamento della stagione turistica? Quali sono le potenzialità dei territori ancora da sviluppare? Quali sono quei turismi che possono essere di attrattiva nelle nostre località e le buone pratiche sperimentate altrove che possono essere attuate anche in Trentino? Quali sono i soggetti che possono attivare politiche di sviluppo in questa direzione?”.

CAOS AIRBNB/ Il problema delle tasse e di quel mezzo milione di appartamenti in affitto "spariti"

Negli appuntamenti della prima giornata si discuteranno le buone pratiche sperimentate su altri territori e le possibili strategie da implementare nel sistema “Trentino”. Dal punto di vista della pianificazione, il Trentino è governato da un Piano urbanistico provinciale, strumento che ha permesso la crescita e l’emancipazione del territorio da un punto di vista economico e socio-culturale. Alla luce delle nuove sfide per il Trentino, è oggi necessario avviare un nuovo percorso di pianificazione territoriale, traguardando l’idea di una nuova revisione del Piano urbanistico provinciale che sappia proiettare la dimensione turistica nei prossimi vent’anni.

NEVE & MONTAGNA/ Utenti, territorio e ambiente: le priorità di Dolomiti Superski

Mercoledì 15 si parlerà di alta gamma, la ricettività di altissima qualità caratterizzata da alberghi a 5 stelle. Il territorio del Trentino non ha tuttavia una grande offerta in questo senso. Un gap, rispetto ad altri territori, che deve essere colmato per cercare anche una ricettività d’eccellenza.

Ma si analizzeranno anche le carenze di dati certi e aggiornati, primo e fondamentale passo per lo sviluppo di una destinazione intelligente. Le smart destination dispongono di tecnologie avanzate che integrano in modo collaborativo imprese, Pubbliche amministrazioni, enti di gestione del territorio e operatori della filiera turistica, con l’obiettivo di elevare lo standard di vita dei cittadini e dei turisti. Benchmark è una piattaforma di Hospitality Data Intelligence che riceve dai PMS (Property Management System) le metriche delle prenotazioni, le aggrega e restituisce in tempo reale una nutrita serie di indicatori di performance, strategici per lo sviluppo del business sia della destinazione che della singola struttura.

Giovedì 16 si analizzerà ancora il “turismo senza basse stagioni, tra attività outdoor e sport estremi”. Da qualche anno il Trentino ha rafforzato la sua immagine di paradiso del turismo outdoor, cresciuto sia grazie alla qualità del paesaggio che alle strategie messe in campo dalle agenzie turistiche. Trekking, bicicletta, e-bike, vela rappresentano solo alcuni degli esempi di possibile fruizione del territorio trentino. Si tratta di un turismo che potenzialmente può andare oltre la stagionalità, in una possibile offerta di sistema che può essere ancora maggiormente implementata.

Focus anche sulle nuove sfide del comparto alberghiero, tra formazione e lavoro. Una delle urgenze del settore turistico sono proprio la formazione e l’attrazione di personale qualificato. È necessario che gli operatori del turismo sappiano assecondare le richieste della manodopera qualificata, lavorando sulla qualità del lavoro, sull’ospitalità degli addetti e sul coinvolgimento e affiliazione del progetto d’impresa.

Venerdì, giornata conclusiva sul tema “Verso un Trentino che non chiude mai”. La sessione della Bitm sarà caratterizzata dalla sintesi delle sedute svoltesi durante la settimana e una discussione con le categorie economiche del Trentino, con l’obiettivo di elaborare un programma di azioni – dalla dimensione politica ma anche operativa – utile a operatori turistici e amministratori nell’ampliamento temporale delle stagioni ricettive.

