Dal 12 al 14 novembre è in programma a Trento la Borsa sul turismo montano dove si affronteranno temi importanti

Tornano le Giornate del Turismo Montano (dal 12 al 14 novembre al MUSE di Trento, promosse da Confesercenti del Trentino con il supporto delle categorie economiche e degli enti legati al turismo montano), giunte alla ventiseiesima edizione, un appuntamento dedicato al confronto, alla promozione e alla valorizzazione dei territori di montagna attraverso le esperienze di turismo, ospitalità e cultura.

Il tema di questa edizione è “Turismo e ospitalità – Raccontare l’identità dei territori di montagna”, un focus sull’importanza delle narrazioni sulle meraviglie e i problemi delle terre alte. “La BITM (Borsa sul turismo montano) – ha detto Alessandro Franceschini, direttore scientifico della manifestazione – prosegue la sua riflessione sul turismo montano, partendo questa volta dalle caratteristiche dell’offerta anziché da quelle della domanda.

Se in passato l’attenzione della manifestazione era rivolta al variare delle esigenze del mercato, questa edizione punta l’obiettivo sul nostro essere comunità turistica e sulla capacità di proporci in modo autentico e realmente turistico. Per essere credibili sul mercato internazionale, oggi è necessaria una forte coerenza tra ciò che raccontiamo di essere e ciò che realmente siamo.

L’obiettivo è creare una consapevolezza diffusa del compito che abbiamo come comunità ospitante: il turismo, infatti, non è più soltanto alla ricerca di bei paesaggi e di un’offerta enogastronomica originale, ma di una comunità viva da conoscere – nella sua storia, nel suo presente e nelle sue aspirazioni future”.

“La Borsa quest’anno – ha precisato il presidente di BITM, Massimiliano Peterlana – si articolerà in cinque incontri, due eventi collegati, con la partecipazione di oltre 60 ospiti e lo svolgimento in tre luoghi simbolo: il MUSE e Palazzo Roccabruna a Trento, e la Fondazione Campana dei Caduti a Rovereto. Saranno tre giornate dense di contenuti e di confronto dedicate al futuro del turismo di montagna”.

Nella prima giornata sarà presentato lo studio inedito “La narrazione come strumento di valorizzazione turistica del territorio”, che esplora come l’identità dei territori possa diventare una leva per un turismo innovativo e competitivo. La ricerca sarà illustrata da Matteo Bonazza, CEO di Progetto Turismo, e da Umberto Martini, docente di Economia turistica all’Università di Trento.

La seconda giornata approfondirà il destination management, con un focus sul modello trentino e sulla costruzione di una governance turistica efficace, radicata nella realtà locale e aperta al dialogo tra comunità e visitatori. Il pomeriggio di mercoledì 12 novembre, la Fondazione Campana dei Caduti di Rovereto ospiterà il talk “Identità urbane come destinazione turistica: I Sentieri della Pace”. Un’occasione unica per scoprire come la memoria storica, i simboli e il patrimonio culturale potranno trasformarsi in leve di turismo sostenibile ed esperienziale.

Tra i protagonisti della BITM 2025 spiccheranno, nella prima giornata, Nico Gronchi, presidente di Confesercenti Nazionale, che svilupperà il tema dell’identità turistica, e, nella terza giornata, Emilio Casalini, giornalista e conduttore di Generazione Bellezza su Rai3, ospite speciale che venerdì chiuderà l’evento dialogando con Linda Pisani e Alessandro Franceschini sulle sfide future del turismo di montagna.

In collegamento, nella seconda giornata, sarà presente anche Padre Paolo Benanti, divulgatore ed esperto di etica delle tecnologie. Durante la terza giornata saranno presenti inoltre Vittorio Messina, presidente di Assoturismo Confesercenti, e Gabriella Berloffa dell’Università di Trento.

La manifestazione culminerà, nella terza giornata, con una tavola rotonda delle categorie economiche del Trentino, con la partecipazione di Nicoletta Andreis (Agriturismo), Andrea Basso (Ance), Giovanni Battaiola (Asat), Giovanni Bort (Confcommercio), Paolo Calovi (Cia), Lorenzo Delladio (Confindustria), Andrea De Zordo (Artigiani), Walter Nicoletti (Acli trentine), Mauro Paissan (Confesercenti) e Roberto Simoni (Federazione trentina della cooperazione).

Tra gli altri ospiti, Maurizio Rossini (Trentino Marketing), Luciano Rizzi (Consorzio delle Apt Trentine), Mauro Leveghi (Film Festival della Montagna) e Cristian Ferrari (SAT).

Il pomeriggio di mercoledì 12 la Fondazione Campana dei Caduti di Rovereto ospiterà il talk “Identità urbane come destinazione turistica: I Sentieri della Pace”. Il Centenario della Campana dei Caduti “Maria Dolens”, simbolo universale di pace e fratellanza, offrirà lo spunto per riflettere su come i luoghi della memoria possano diventare attrattori culturali di rilevanza internazionale. Don Raimondo Sinibaldi, presidente dell’Associazione Europea Romea Strata, completerà il quadro con le prospettive dei cammini culturali.

Il pomeriggio di giovedì 13 il MUSE di Trento ospiterà un incontro dedicato alla valorizzazione delle lavoratrici e dei lavoratori nei settori del turismo, del commercio e dei servizi. La prima parte del pomeriggio sarà dedicata alle novità dei Contratti collettivi nazionali di lavoro per il terziario e per il turismo.

Dal 12 al 14 Palazzo Roccabruna a Trento ospiterà un’esperienza unica dedicata al Gusto Trentino: un percorso sensoriale che celebra la qualità, la biodiversità e la sostenibilità dei prodotti del territorio. La storica dimora cinquecentesca, sede della Casa dei Prodotti Trentini e dell’Enoteca Provinciale del Trentino, diventerà il palcoscenico di un viaggio che coinvolge palato, mente e cuore, alla scoperta di sapori autentici e racconti di territori.

Infine, resta visitabile fino al 22 novembre, sempre a Palazzo Roccabruna, la mostra “Gli occhi sulla montagna. La fotografia di ieri e di oggi per raccontare l’ecosistema alpino”, appuntamento collaterale alla BITM: un dialogo visivo tra Silvio Pedrotti, fotografo e alpinista, e il nipote Pietro Cappelletti, che intreccia memoria e contemporaneità della montagna trentina. Curata da Francesca Caprini e Alessandro Franceschini, l’esposizione invita a riscoprire la montagna come ecosistema, identità e responsabilità condivisa.

