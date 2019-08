Bitter Sweet/ Anticipazioni 1 agosto: Ferit e Nazli ai ferri corti, ma Bulut…

ANTICIPAZIONI BITTER SWEET 1 AGOSTO 2019

Nonostante la partenza di Nazli sia ormai un brutto ricordo, le anticipazioni della puntata di Bitter Sweet in onda giovedì 1° agosto non promettono nulla di buono. Nel nuovo appuntamento della soap opera turca che, da lunedì 5 agosto andrà in onda con una doppia puntata, precisamente dalle 14.45 alle 16.45 al posto del quotidiano appuntamento con Il Segreto, Nazli e Ferit saranno ancora ai ferri corti. L’amore che provano l’uno per l’latra, infatti, non basterà a mettere da parte il rancore per il tradimento subito. Ferit, infatti, pur avendo deciso di non togliere a Nazli il suo sogno professionale permettendole di lavorare ancora nel ristorante, non riescirà a perdonarla e, nella nuova puntata, tra i due la situazione sarà ancora molto tesa, ma cosa accadrà esattamente? Andiamo a scoprire tutte le anticipazioni.

BITTER SWEET: FERIT E NAZLI AI FERRI CORTI

Ferit e Nazli giocano ormai ad armi scoperte. Ferit che ha saputo la verità sul tradimento di Asuman e Nazli da Deniz che, ha messo in atto un piano diabolico a causa della propria gelosia, non ha alcuna intenzione di tornare ad avere quel rapporto speciale con la giovane cuoca. Quest’ultima, invece, dopo essere stata vicinissima a dire addio alla città, ha deciso di restare solo per poter continuare a lavorare nel ristorante. Ferit e Nazli, così, sono ancora ai ferri corti. Manami tenta così di risolvere la situazione organizzando una riunione di lavoro e sperando che i due, dovendo trascorrere del tempo insieme, riescano a mettere da parte il rancore. Il piano di Manami, però, non funziona e così il piccolo Bulut, stanco di vedere lo zio e Nazli arrabbiati l’uno con l’altra, pensa ad una nuova soluzione.

BITTER SWEET: LA SCOPERTA DI FERIT

Pur avendo scoperto la verità sull’affidamento di Bulut, Ferit non sa ancora chi ha causato l’incidente in cui hanno perso la vita sua sorella e suo cognato. Tuttavia, deciso a riprendere in mano la propria vita, l’architetto decide di togliere l’auto di Demir dal parcheggio dell’azienda in l’aveva parcheggiata in attesa degli sviluppi delle indagini. Mentre è intento a rimuovere l’auto, però, nota un dettaglio che potrebbe cambiare tutta la situazione.



