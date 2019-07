Bitter Sweet/ Anticipazioni 10 luglio: Deniz tra Ferit e Nazli ma…

ANTICIPAZIONI BITTER SWEET 10 LUGLIO

Non c’è soap opera che si rispetti senza il triangolo amoroso e così anche Bitter Sweet, la soap opera turca che occupa il pomeriggio di canale 5 dopo Beautiful e Una vita, ha il suo. Nelle anticipazioni della puntata in onda mercoledì 10 luglio, infatti, tra Ferit e Nazli spunta Deniz il quale, dopo aver conosciuto la giovane cuoca e aver imparato ad apprezzare la sua dolcezza e generosità, sarà disposto a tutto pur di conquistarla. Tuttavia, la missione appare quasi impossibile. Nel cuore della giovane cuoca, infatti, ormai c’è il bel Ferit. Dopo aver instaurato un semplice rapporto professionale, Ferit e Nazli, con il tempo, hanno imparato a conoscersi legandosi sempre di più soprattutto quando il destino li ha costretti a combattere contro Hakan e Demet per riconquistare la custodia del piccolo Buut senza, tuttavia, riuscirci. Nonostante il sentimento che Ferit e Nazli provano l’uno per l’altra, però, Deniz è pronto a sfruttare la propria occasione.

BITTER SWEET: DENIZ RUBA NAZLI A FERIT?

Dopo il bacio notturno con Ferit, Nazli è fortemente in imbarazzo perchè non è riuscita a raccontargli la verità su Asuman. La giovane cuoca, così, non riesce ad essere serena perchè provando un sentimento forte per il proprio capo teme che possa scoprire da solo tutta la verità allontanandosi definitivamente da lei. Ad approfittare della situazione potrebbe essere Deniz che, dopo essersi accorto di essere molto attratto da Nazli e di provare una vera attrazione per lei, cerca di conquistarla, ma quando capisce che la giovane cuoca prova un sentimento importante per Ferit si lascia andare sfogandosi con Hakan. Avrà scelto la persona giusta per sfogarsi o Hakan sfrutterà a proprio vantaggio la confessione di Deniz per colpire nuovamente Ferit?

© RIPRODUZIONE RISERVATA