Bitter Sweet/ Anticipazioni 11 settembre: Nazli e Ferit chiedono il divorzio

Anticipazioni Bitter Sweet puntata 11 settembre

Bitter Sweet – Ingredienti d’amore si avvia al rush finale con una serie di puntate che si preannunciano imperdibili. Le anticipazioni rivelano infatti che Hakan riuscirà ad avere la meglio e dopo i ricatti degli ultimi giorni otterrà la separazione tra Nazli e Ferit. Spinta dalla necessità difendere sua sorella, l’amata cuoca non potrà fare altro che allontanarsi dal suo adorato marito, il quale, sempre più addolorato dalla vicenda, si convincerà a concederle il divorzio. Sarà una puntata molto dolorosa per i fan di Bitter Sweet, che dopo l’idillio dei giorni scorsi saranno costretti a vedere i loro amati beniamini in tribunale. Nazli e Ferit divorzieranno? A quanto pare no, dal momento che il giudice, valutando il loro caso, chiederà ai due coniugi di prendersi del tempo. Per il tribunale, infatti, la coppia non ha i requisiti per separarsi e nel verdetto giocherà un ruolo fondamentale proprio quella fretta che nei mesi precedenti li ha visti convolare a nozze. Basterà la sentenza a placare l’ira di Hakan?

Bitter Sweet: Hakan ha un nuovo asso nella manica

Per ottenere il divorzio da Ferit, Nazli dovrà seguire le disposizioni formulate dal giudice che ha respinto il loro divorzio. La sentenza impone infatti a entrambi i coniugi di Bitter Sweet di discutere dei loro problemi e per farlo dovranno affidarsi al parere di uno specialista. Se vorranno separarsi, Nazli e Ferit dovranno quindi frequentare una serie di sedute di terapia di coppia, in seguito alle quali il giudice ascolterà il terapista e valuterà se le loro motivazioni sono adeguate alla richiesta formulata. E se per Fatos tutto questo sarà una diretta conseguenza di un intervento divino, non sarò lo stesso per Nazli, che dovrà immediatamente affrontare l’ira di Hakan. Il perfido protagonista della soap è infatti determinato a mostrare il filmato che incastra sua sorella alla polizia. Tuttavia i nuovi sviluppi potrebbero favorirlo in ogni caso: la richiesta di divorzio presentata da Ferit potrebbe bastare a fargli riottenere l’affidamento di Bulut.

