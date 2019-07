Bitter Sweet/ Anticipazioni 12 luglio: Alya gelosa di Nazli, Ferit e Deniz…

ANTICIPAZIONI BITTER SWETT PUNTATA 12 LUGLIO

Venerdì 12 luglio ultimo appuntamento della settimana con Bitter Sweet. Nelle anticipazioni della nuova puntata della soap opera turca, dedicata alla storia d’amore di Nazli e Ferit che fatica a decollare per una serie di problematiche causate dalle circostanze, Alya sarà sempre più gelosa della giovane cuoca. Nazli, infatti, grazie alla sua bellezza, gentilezza e semplicità ha conquistato davvero tutti. Oltre al proprio capo Ferit che si è ormai reso conto di provare per lei un sentimento importante, Nazli ha fatto breccia anche nel cuore di Deniz che, tuttavia, non riesce a conquistare la giovane cuoca il cui cuore, ormai, è stato occupato da Ferit. Nonostante tutto, tra Deniz e Nazli è nato un legame che Alya vuole spezzare a tutti i costi. Cosa accadrà, dunque, nella puntata odierna? Andiamo a scoprire tutte le anticipazioni.

BITTER SWETT: DENIZ CONTRO FERIT PER AMORE DI NAZLI

Deniz è concentrato sul lavoro dopo l’acquisto del locale in cui si esibisce Alya. Mentre è impegnato nella ristrutturazione del locale, Deniz riceve l’inaspettata visita di Halan, intenzionato a sfruttare la sua amicizia per colpire e affondare Ferit. Deniz che ha grandi progetti per il proprio futuro lavorativo viene così incoraggiato proprio da Hakan a non mollare e a portare avanti i suoi piani. Alya, nel frattempo, sempre più gelosa di Nazli, nel corso di una cena a casa di Ferit fa in modo che Deniz scopra che Ferit non ha mai restituito il foulard alla giovane cuoca creando quella che appare una frattura insanabile tra i due amici. Hakan e Demet sono pronti a trasferisi in un’altra casa nel giorno in cui Demet ha già un appuntamento in clinica per l’interruzione della gravidanza.

