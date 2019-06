Bitter Sweet/ Anticipazioni 13 giugno: un romantico appuntamento per Nazli

Anticipazioni Bitter Sweet 13 giugno: Deniz si è infatuato di Nazli

Bitter Sweet torna oggi, giovedì 13 giugno 2019, su Canale 5 alle 14:45. Scopriamo cosa ci attende in questo appuntamento. Le anticipazioni ci svelano che Deniz chiama Ferit raccontandogli di dover incontrare in serata una ragazza che lo ha conquistato. La giovane in questione è Nazli che intanto confessa alla sorella di essere a disagio per il carattere duro del suo datore di lavoro. Bulut riceve una bellissima notizia: sua madre ha infatti deciso di invitare a cena Nazli, ma non da sola perché con lei ci sarà Ferit. La nuova puntata parte quindi con un felicissimo Deniz che chiama Ferit per raccontargli la bellissima novità. All’imprenditore dice di aver incontrato una ragazza e di essersene infatuato. La felicità è tanta visto che gli comunica che nella stessa giornata, di sera, ha un appuntamento con la bella donzella.

Bitter Sweet: Bulut al settimo cielo

Nazli è la giovane che ha conquistato il suo interesse nella nuova puntata di Bitter Sweet. Lei intanto racconta ad Asuman e alla sua amica di essere molto turbata. Ferit ha parlato del suo carattere difficile e la festa in onore del Giappone è stata causa di grande disagio. Deniz intanto dimostra di essere un ragazzo dolce e in occasione del loro incontro i due visitano una casa per animali, dove Nazli conquista il ragazzo grazie all’indiscutibile dolcezza. Zeynep comunica a Bulut la decisione di invitare a cena Nazli insieme a Ferit. Nella villa giungono i due e la serata prende una piega positiva per la soddisfazione del piccolo. Nazli, Ferit, Zeynep e Demir decidono di terminare la serata a casa di Deniz. Deniz fa una scoperta molto simpatica, infatti è un caro amico di Ferit e anche quel famoso “zio” di cui Bulut parla spesso.

