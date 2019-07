Bitter Sweet/ Anticipazioni 15 luglio 2019: Ferit fa impazzire di gelosia Nazli

Anticipazioni Bitter Sweet 15 luglio 2019

Dopo il weekend, torna l’appuntamento con Bitter Sweet. Le anticipazioni della puntata di oggi, 15 luglio, sono ricche di succose novità. Tante sono le situazioni ingarbugliate, a partire da quella che riguarda i due protagonisti indiscussi: Ferit e Nazli. La cuoca è fortemente combattuta dopo il bacio ricevuto dal suo datore di lavoro e non per i suoi sentimenti ma per il segreto che continua a mantenere su Asuman. Ferit intanto cerca di farla ingelosire e le chiede di preparargli un cestino da pic-nic per una scampagnata con un’altra donna. Ferit riesce nel suo intento, infatti Nazli rimane ed esegue quanto richiesto da lui ma impazzisce di gelosia. La bella cuoca non sa che c’è in arrivo per lei una proposta inaspettata. A fargliela è Deniz: il fratello di Demet le chiede infatti di lavorare nel suo locale.

Bitter Sweet, anticipazioni: Ferit ostacola Deniz per Nazli

Nella puntata di Bitter Sweet in onda oggi 15 luglio su Canale 5, Nazli prenderà una drastica decisione: pur di non rivelare i suoi sentimenti a Ferit e la verità su sua sorella Asuman, accetterà l’offerta di lavoro da parte di Deniz. Quest’ultimo si reca allora da Ferit per comunicargli di essere intenzionato a dire a Nazli dei suoi sentimenti. Lui lo invita però a riflettere, ma l’intento è chiaramente quello di allontanarlo da lei. La puntata si concentra anche su Demet e Asuman. La sorellina di Nazli, venuta a conoscenza della volontà della moglie di Hakan di interrompere la gravidanza in corso, decide di ricattarla. Come si comporterà Dement? Cadrà nel tranello di Asuman o deciderà di dire tutto a suo marito Hakan prima che lo faccia lei?

