Bitter Sweet/ Anticipazioni 16 luglio: Nazli sceglie Deniz? Ferit…

ANTICIPAZIONI BITTER SWEET 16 LUGLIO

Nuovo appuntamento con Bitter Sweet che torna in onda oggi, martedì 16 luglio con una puntata che cambierà il futuro di Nazli. La giovane cuoca, ormai innamorata di Ferit, non riesce più a stargli accanto non avendo trovato il coraggio di dirgli la verità sul tradimento di Asuman. Dopo il bacio che si sono scambiati, Nazi non riesce più a guardarlo con serenità e sentendosi profondamente in imbarazzo, decide di licenziarsi. Una scelta dolorosa per Nazli che vorebbe restare accanto all’uomo che ha ormai conquistato il suo cuore e aiutarlo a riprendere in mano la sua vita, riconquistando in primis la custodia del nipotino Bulut. A complicare ulteriormente la situazione è Deniz che cerca di approfittarne offrendo un lavoro a Nazli sperando di poter, lentamente, prendere il posto di Ferit. Ci riuscirà? Andiamo a scoprire tutte le anticipazioni.

BITTER SWEET: NAZLI SI LICENZIA

Nazli è sempre più in difficoltà non sapendo come comportarsi con Ferit. Dopo il bacio, la giovane cuoca vorrebbe lasciarsi andare tra le braccia dell’architetto, ma non sapendo cosa fare a causa del tradimento della sorella Asuman, decide di licenziarsi. Quando, però, presenta le proprie dimissioni a Ferit, quest’ultimo non solo non le accetta, ma la costringe a lavorare per lui: se non lo farà dovrà pagare una grossa penale. Per Nazli, però, i problemi non sono ancora finiti. Deniz, infatti, le offre di lavorare con lui e cominciare una nuova fase della sua vita. Nazli, così, si ritrova di fronte a un bivio: accettare l’offerta di Deniz o continuare a lavorare per Ferit?

BITTER SWEET: FERIT INDAGA SU ASUMAN

La situazione di Nazli si complica quando Ferit, insieme al suo fidato collaboratore Engin, decide d’indagare sul passato di Asuman, non fidandosi affatto di lei. L’architetto è così molto vicino alla verità, ma Nazli ignora tutto. Nel frattempo, Asuman continua a scontrarsi con Demet minacciando quest’ultima di raccontare a tutti la verità sull’aborto se lei farà lo stesso con il suo tradimento. Demet, così, decide di mantenere il segreto scontrandosi spesso con Asuman anche sul lavoro. Hakan, invece, fa di tutto per provocare Ferit al punto da presentarsi ad una riunione per al quale non era affatto gradta la sua presenza.



