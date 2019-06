Bitter Sweet / Anticipazioni 17 giugno: Deniz si dichiara a Ferit, poi la sorpresa

BITTER SWEET ANTICIPAZIONI 17 GIUGNO

Dopo un weekend di pausa, oggi 17 giugno su Canale 5 torna l’appuntamento con Bitter Sweet. Alle 14.45 parte il nuovo episodio e riprende dalla tragedia che ha colpito i protagonisti. I genitori di Bulut, nonché sorella e cognato di Ferit, sono morti in un incidente stradale. Il bambino è salvo ma deve riprendersi da una lesione alle gambe che lo costringe al riposo. La situazione psicologica di Bulut è però complicata: il bambino rifiuta di mangiare e soltanto la vicinanza di Nazli lo aiuterà. È per questo che la giovane cuoca deciderà di restargli il più vicina possibile. Intanto a stare molto male è anche Deniz. Suo fratello è morto nell’incidente e non riesce a farsene una ragione. Nazli non lo lascerà da solo e anzi deciderà di incontrarlo. Le dimostrazioni di affetto della ragazza lo porteranno a lasciarsi andare.

BITTER SWEET: UN OSPITE INATTESO IN ARRIVO

Nella nuova puntata di Bitter Sweet, Deniz deciderà di dichiararsi a Nazli. Lo zio di Bulut le esprimerà i suoi sentimenti lasciandola senza parole. Intanto, in questa situazione molto confusa, a causa del terribile lutto, due case riceveranno la visita di un ospite inatteso. Di chi si tratta? Intanto le nuove anticipazioni di Bitter Sweet ci svelano che, per il bene di Bulut e per favorire la sua guarigione, Nazli deciderà di trasferirsi a casa di Ferit, dando il via ad una vera e propria convivenza che inevitabilmente avvicinerà i due. Quale sarà la reazione di Deniz? Il triangolo amoroso sarà il protagonista delle prossime puntate di Bitter Sweet che ci riserveranno molti altri colpi di scena anche sulla morte dei genitori di Bulut.

© RIPRODUZIONE RISERVATA