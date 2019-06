Bitter Sweet / Anticipazioni 18 giugno: Hakan e Ferit ai ferri corti per Bulut

ANTICIPAZIONI BITTER SWEET PUNTATA 18 GIUGNO

Torna l’appuntamento con Bitter Sweet. Nella puntata di oggi 18 giugno, sempre su Canale 5, arrivano brutte notizie per Ferit. Dopo la morte dei genitori di Bulut, si discute dell’affidamento del bambino di 5 anni. Il bel protagonista riceve in studio la visita inaspettata di Hakan, marito di Demet e zio di Bulut. L’uomo ha preso una decisione e, senza nascondere una grande soddisfazione, viole comunicarla al suo eterno rivale. “Signor Ferit non ti agitare. – esordisce Hakan, entrando nell’ufficio del protagonista di Bitter Sweet – C’è una notizia importantissima che devi sapere e voglio che tu la sappia da me prima che da altre persone. Chiederemo che Bulut venga affidato legalmente a me e Demet”. Parole che lasciano Ferit sbalordito prima che infuriato.

BITTER SWEET: FERIT CONTRO HAKAN PER BULUT

Nella nuova puntata di Bitter Sweet, Ferit è subito sospettoso di fronte all rivelazione di Hakan. L’imprenditore si chiede come mai, in cinque anni in cui non hanno mai visto e frequentato Bulut e i suoi genitori, ora ci sia “tutto questo amore” e la risposta del rivale non lo convince affatto. Ferit, infatti, inizia a temere per l’incolumità del bimbo e così condivide tutti i suoi dubbi con un avvocato, con Engin e con Nazli. Intanto Nazli continua ad essere molto vicina al piccolo Bulut che ormai vede in lei quasi una vera e propria figura materna. Cosa della quale Ferit si accorge. I due ragazzi saranno presto costretti a prendere importanti decisioni anche per evitare che il bambino finisca nelle mani di Hakan.

