Bitter Sweet/ Anticipazioni 2 agosto: Ferit rinuncia a Nazli? Deniz…

ANTICIPAZIONI BITTER SWEET 2 AGOSTO

Venerdì 2 agosto, alle 14.45 su canale 5, va in onda una nuova puntata di Bitter Sweet, l’ultima della settimana. Da lunedì 5 agosto, poi, la soap opera turca prenderà il posto de Il Segreto andando in onda tutti i giorni con un doppio episodio. Tra Ferit e Nazli, il rapporto non è più sereno come una volta. La vendetta di Deniz che ha fatto recapitare a Ferit la chiavetta contenente le prove del tradimento di Asuman e Nazli nei suoi confronti ha avuto delle gravi conseguenze. Ferit, infatti, pur avendo deciso di non chiudere il ristorante, non vuole avere più niente a che fare con Nazli che, per lui, ora, è solo una collega di lavoro, ma sarà per sempre così? Le anticipazioni della puntata del 2 agosto svelano che il piccolo Bulut farà di tutto per far riavvicinare lo zio e la giovane cuoca mentre tra il matrimonio di Hakan e Demet sarà vicino aa rottura.

BITTER SWEET: DEMET PICCHIATA DA HAKAN

Asuman, dopo il gesto di Deniz che, con la sorella Demet ha svelato a Ferit la verità sul suo tradimento e sul coinvolgimento di Nazli, decide di non restare a guardare e si vendica a sua volta di Demet facendo recapirare a Hakan le prove dell’aborto della moglie. Di fronte all’interruzione di gravidanza di Demet che ha agito tenendolo all’oscuro di tutto, Hakan perde completamente la testa picchiando la moglie. Demet, però, viene salvata dall’arrivo di Deniz. Tuttavia, la vioenta discussione, scatena un forte senso di paura in Bulut che riesce a contattare Ferit e Nazli che si precipitano da lui. Giunto a casa Onder, Ferit aggredisce Hakan e lo accusa di aver provocato la morte di Demir e Zeynep.

BITTER SWEET: FERIT RACCONTA LA VERITA’ A NAZLI SU DENIZ?

Dopo aver discusso violentamente con Hakan, Ferit torna a casa con Deniz. Il musicista, così, decide di essere sincero con l’amico confessandogli di essere stato lui a recapitargli la chiavetta con le prove del tradimento di Asuman e Nazli. Deniz, così, spiega all’amico di temere di perdere per sempre Nazli qualora dovesse scoprire che è stato lui a compiere il gesto per il quale ha rischiato di perdere il suo ristorante. Ferit, però, gli promette che non racconterà nulla a Nazli che non intende affatto perdonare nonostante siano tornati a lavorare insieme.



