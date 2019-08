Bitter Sweet/ Anticipazioni 20 agosto: le cose si mettono male per gli Aslan

Anticipazioni Bitter Sweet del 20 agosto

La serie turca tanto amata in Italia, torna anche oggi con la nuova puntata di “Bitter Sweet – Ingredienti d’amore”. In patria, conosciuta con il titolo di “Dolunay” torna in onda con la sua consueta programmazione dopo la pausa estiva. Il tutto accade come sempre nel pomeriggio della rete ammiraglia di Casa Mediaset, subito dopo il consueto appuntamento con “Una Vita”, anch’essa soap molto amata e seguita dal pubblico affezionato di Canale 5. Tra i tanti scenari, gli ultimi emozionanti colpi di scena ci parlano chiaro e si concentrano esclusivamente sull’incidente di Deniz e la verità sul matrimonio tra Ferit e Nazli. Un proverbio dice “le bugie hanno le gambe corte” e mai come in questo caso sarà vero. I coniugi Aslan infatti, lo sanno proprio bene e per accontentare il piccolo Bulut, rimasto orfano da parte di entrambi i genitori, hanno deciso di sposarsi in maniera particolare. Le nozze, seppur vere dal punto di vista prettamente burocratico, sono nate dopo un preciso e dettagliato accordo tra le parti, solamente per ottenere l’affidamento del bambino.

Bitter Sweet: il giovane musicista avrà un terribile incidente con la motocicletta…

Bitter Sweet prosegue la sua messa in onda anche durante questo assolato agosto. La soap opera turca regalerà agli estimatori un doppio appuntamento ricco di colpi di scena. Nel corso della puntata in onda oggi, martedì 20 agosto, verranno trasmessi gli episodi italiani 53 e 54, il giovane musicista avrà un terribile incidente con la motocicletta. Le due sorelle Piran nel frattempo, avranno dei lunghi momenti di brusco confronto, tanto che Asuman deciderà di andarsene via da casa per traferirsi da Deniz, che ha bisogno più che mai di una mano e una persona stabile che possa prendersi cura di lui dopo l’incidente. Ed intanto la perfida Demet chiederà al musicista di prendere parte al processo e di testimoniare contro l’Aslan. Questa volta le cose si metteranno proprio male per gli Aslan, concretizzando che Asuman possa riferire la verità sul loro finto matrimonio: come finirà? Per scoprirlo non dovrete fare altro che sintonizzarvi su Canale 5.

