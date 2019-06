Bitter Sweet / Anticipazioni 20 giugno: Bulut va via con Demet, Ferit non si arrende

ANTICIPAZIONI BITTER SWEET 20 GIUGNO 2019

Le anticipazioni della nuova puntata di Bitter Sweet, in onda oggi 20 giugno alle 14.45 su su Canale 5, non portano novità positive per i suoi amati protagonisti. Al centro di tutto rimane l’affidamento del piccolo Bulut dopo la morte dei suoi genitori. Demet e Hakan sono riusciti nel loro intento: la coppi è entrata in possesso di alcuni documenti utili a ottenere l’affidamento di Bulut. Le foto scattate di nascosto da Asuman sono servite proprio a questo: infatti la ragazza è riuscita ad approfittare di un momento di distrazione di Ferit, rubando le immagini di documenti molto importanti e privati dell’imprenditore, vendendoli poi ai due coniugi. Documenti che hanno permesso alla zia paterna di Bulut e a suo marito di ottenere la custodia da parte del giudice. Il bambino è quindi costretto ad abbandonare la casa dello zio Ferit.

BITTER SWEET, FERIT PRONTO A SCOPRIRE CHI LO HA TRADITO

Bulut lascia la casa di Ferit con grande tristezza. Nella puntata di Bitter Sweet di giovedì 20 giugno 2019, il bambino va via ma Ferit non è affatto disposto ad arrendersi. La decisione del giudice, infatti, non è ancora definitiva. Ferit ha ancora la possibilità di cambiare la situazione e riportare Bulut a casa. È infatti convinto che Demet e Hakan l’abbiano ottenuta con l’inganno e siano interessati non al bambino, bensì ad un tornaconto economico. È per questo che inizia a fare delle accurate indagini volte a scoprire chi l’abbia tradito, fornendo loro documenti così importanti e determinanti. Come reagirà quando scoprirà che è stata Asuman, quindi proprio la sorella della sua cara Nazli a rubarli?

