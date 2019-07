Bitter Sweet/ Anticipazioni 22 luglio: Nazli e Ferit di nuovo vicini, è amore?

ANTICIPAZIONI BITTER SWEET 22 LUGLIO

Le anticipazioni della puntata di Bitter Sweet in onda oggi, lunedì 22 luglio, su canale 5 dopo il quotidiano appuntamento con Una Vita, promettono di incollare milioni di telespettatori davanti ai teleschermi. La soap opera turca è sempre più amata dal pubblico della rete ammiraglia Mediaset che, oggi, potrà emozionarsi con il riavvicinamento di Nazli e Ferit. Complice un incontro di lavoro che li porterà fuori città, infatti, Nazli e Ferit avranno l’occasione per trascorrere diverso tempo insieme e aprire, finalmente, i rispettivi cuori. I due, infatti, riusciranno a deporre l’ascia di guerra e a ricominciare. Sulla loro felicità, però, incomberanno ancora molti pericoli. Hakan, infatti, sarà disposto ancora a tutto pur di affondare Ferit e, per farlo, indagherà sul rapporto tra Nazli e l’architetto riuscendo a scoprire ciò che desidera grazie alla complicità di Alya.

BITTER SWEET: NAZLI RINUNCIA AL SUO SOGNO

Dopo la decisione di Ferit di strappare il contratto, Nazli è finalmente libera di potersi dedicare alla realizzazione dei suoi sogni professionali. La giovane cuoca, infatti, ha intenzione di aprire un ristorante insieme alla sua insegnante di giapponese, ma avendo rifiutato l’aiuto economico di Deniz e non avendo abbastanza soldi per affrontare il tutto, decide di chiedere un mutuo. Tuttavia, per la banca, Nazli non è una buona cliente. Non avendo un lavoro fisso, infatti, la giovane cuoca non può garantire la restituzione del prestito. Delusa e amareggiata, Nazli è così costretta a tornare alla realtà accettando che il sogno di aprire un ristorante potrebbe restare tale e non realizzarsi mai.

BITTER SWEET: NAZLI E FERIT DI NUOVO VICINI

Dopo essersi allontanati, Nazli e Ferit si riavvicinano grazie ad un incontro di lavoro che li porta fuori città per trattare con importanti clienti giapponesi. La cuoca e l’architetto trascorrono così diverso tempo insieme avendo l’occasione di aprire i rispettivi cuori e deporre le armi. Tra i due, così, va in scena un riavvicinamento: i due, dunque, sono finalmente liberi di amarsi? Hakan, nel frattempo, dopo aver saputo che Nazli ha lasciato il lavoro, indaga sull’accaduto e, grazie alla compicità di Alya scopre cos’è successo tra la giovane cuoca e Ferit. Il marito di Demet si prepara così a sfruttare le informazioni raccolte per colpire nuovamente il suo nemico? Engin e Fatos, infine, trascorrono una serata romantica a casa di lei.



