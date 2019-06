Bitter Sweet/ Anticipazioni 24 giugno: Bulut ferito, Nazli svela la verità a Ferit?

ANTICIPAZIONI BITTER SWEET 24 GIUGNO

Le emozioni di Bitter Sweet cominciano ad entrare nel vivo. Dopo aver scoperto il tradimento della sorella Asuman, le anticipazioni della puntata della soap opera turca in onda lunedì 24 giugno, alle 14.50 su canale 5 vedono Nazli alle prese con una decisione difficile: raccontare tutta la verità a Ferit e rischiare di litigare con lui a causa della sorea o mantenere il segreto, aiutarlo a riconquistare l’affidamento del piccolo Bulut e sperare che Ferit non scopra nulla? A complicare la situazione sarà il legame sempre più stretto che si sta instaurando tra i due che cominciano ad essere più che un datore di lavoro e la sua collaboratrice e il probema di salute di Bulut che causerà molta preoccupazione in entrambi, ma cosa accadrà esattamente? Andiamo a scoprire insieme tutte le anticipazioni.

BITTER SWEET: SCOPPIA LA PASSIONE TRA NAZLI E FERIT?

Come ogni sera, Nazli ha finito di lavorare ed è pronta per tornare a casa. Ferit, però, dopo aver preparato una tisana, le offre una tazza e si spostano in giardino. Il manager sembra rilassato e sereno e si gode la serata insieme alla sua giovane cuoca. Tra loro l’atmosfera diventa molto intima e i due sono sempre più vicini. Ferit, inotre, la ringrazia per tutto quello che sta facendo e le chiede il motivo di tanto interesse. Nazli risponde che è normale agire per il bene di un bambino e i due sono talmente vicini da pensare ad un bacio. Ad interrompere tutto, però, è il telefono di Nazi che squilla improvvisamente.

BULUT IN OSPEDALE, ANTICIPAZIONI BITTER SWEET

Ad interrompere il momento romantico di Nazli e Ferit nella puntata di Bitter Sweet del 24 giugno è Demet che avvisa Nazli che Bulut si trova in ospedale a causa di una caduta. La notizia scatena immediatamente la preoccupazione di Nazli e di Ferit che si precipitano in ospedale per capire cos’è successo al bambino. Quando arrivano, Demet resta spiazzata nel vedere Nazli e Ferit insieme e si chiede cosa stia accadendo tra loro. Scoppia così una discussione dai toni accesi al punto che Nazli è costretta ad intervenire chiedendo di smetterla per non turbare ulteriormente il piccolo Bulut.





