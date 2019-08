Bitter Sweet/ Anticipazioni 27 agosto: quando finisce la soap?

Anticipazioni Bitter Sweet 27 Agosto

Bitter Swetter è un grande successo della rete ammiraglia di Casa Mediaset. Per questo motivo la rete, ha deciso di mandare in onda l’intera stagione invece di fermarsi e ritrasmetterla il prossimo anno. Ma quando andrà in “pensione”? La telenovela turca che appassiona tanto i telespettatori, a breve saluterà il suo pubblico in maniera definitiva. Le bizzarre avventure di Nazli e Ferit, stanno per giungere alle battute finali e il pubblico da casa, sente già la nostalgia dei suoi beniamini. Le sorprese però, nel corso delle ultime puntate non mancheranno di certo, lasciando tutti con il fiato sospeso. Negli scorsi giorni nel frattempo, è stata resa nota anche la data ufficiale dell’ultimo appuntamento con la soap che rivelerà il destino concluso dei suoi amati protagonisti. La prima e unica stagione dello “sceneggiato” infatti, ha regalato soddisfazioni, emozioni e tante attese. Tutti, attualmente, hanno un solo interrogativo utile: come finirà la storia tra Nazli e Ferit?

Bitter Sweet, quando finisce? Ecco le anticipazioni

La prima e unica stagione della telenovela turca sta per finire. Per alcuni è un bene, per gli estimatori invece, sarà un “profondo dolore”. Gli appassionati della soap infatti, potranno vedere le avventure dei suoi protagonisti fino a metà di settembre circa. In calendario, l’ultimo appuntamento è segnato per il 13 settembre 2019 e pare anche che Mediaset possa avere in serbo una grande sorpresa. Visto l’importante successo riscosso, le battute finali potrebbero addirittura essere mandate in onda nella prima serata invece del consueto appuntamento pomeridiano. I due protagonisti hanno fatto impazzire gli estimatori e non è un mistero che Ferit (Can Yaman) sia anche andato in vacanza in quel di Napoli in questi giorni, facendo letteralmente perdere il controllo agli estimatori italiani. La soap ha raccontato per tutta l’estate la storia di Nazli (interpretata da Ozge Gurel) cuoca che studia all’università e frequenta corsi di giapponese, per mantenersi cerca inconsolabilmente un lavoro e riesce a trovarlo come chef nella casa di un ricco uomo di affari, Ferit (Can Yaman). Cosa accadrà oggi? La festa a sorpresa per Ferit, aprirà le porte ad innumerevoli sorprese e colpi di scena. Qualcosa sarà positivo, altre situazioni un po’ meno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA