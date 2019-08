Bitter Sweet/ Anticipazioni 28 agosto: l’aborto di Pelin fa parte del piano di Hakan?

BITTER SWEET: PELIN HA MENTITO SULL’ABORTO?

Ferit è sconvolto. Il suo sguardo ha detto tutto ieri nel finale della puntata di Bitter Sweet che ha riportato a galla i motivi del suo cuore di ghiaccio e i fan non possono che aspettarsi la sua furiosa reazione. Questo andrà in scena oggi, 28 agosto, quando la serie turca tornerà in onda su Canale5 a partire dalle 14.45 subito dopo Una Vita e prima de Il Segreto, per una delle ultime puntate della prima e unica stagione. La festa a sorpresa organizzata da Nazli ha riportato in città Pelin, l’ex di Ferit, e chi pensava che la donna presto sarebbe tornata alla sua vita si sbagliava e di grosso e la conferma è arrivata ieri. La bella rossa si è presentata alla lezione di cucina di Nazli per conoscere la donna che ha rubato il cuore al suo ex e subito dopo ha chiamato Hakan per accettare il suo accordo alle sue condizioni, questo piano prevede anche la storia dell’aborto?

BITTER SWEET, ANTICIPAZIONI 28 AGOSTO: LO SCONTRO TRA FERIT E DEMET

La nuova puntata di Bitter Sweet risponderà alle domande dei fan che pensano che il racconto di Pelin sia vero ma solo in parte visto che Ferit oggi affronterà Demet. La sua ex ha accusato la biondina come l’unica in grado di architettare un piano così diabolico per separarli e ha vomitato addosso all’imprenditore tutta la sua delusione per la sua voglia di chiudere in fretta senza la possibilità di spiegazioni. Pelin ha tanta rabbia dentro e questo potrebbe averla spinta ad inventarsi la storia dell’aborto, quella che ha colpito Ferit dritto al cuore nel finale della puntata di ieri. L’imprenditore non manderà giù il fatto che la sua ex abbia abortito per via del suo comportamento e questo lo spingerà a riavvicinarsi a lei mentendo a Nazli e causando non pochi problemi alla loro ritrovata serenità. Se a questo aggiungiamo il fatto che dietro tutto c’è ancora Hakan, il gioco è fatto e mai come questa volta il matrimonio dei due protagonisti è a rischio.

