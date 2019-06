Bitter Sweet/ Anticipazioni 28 giugno: il diabolico piano di Hakan contro Ferit

ANTICIPAZIONI BITTER SWEET 28 GIUGNO

Le anticipazioni della puntata di Bitter Sweet in onda oggi, venerdì 28 giugno, promettono d’incollare davanti ai teleschermi milioni di telespettatori. La nuova soap opera di canale 5 ha ormai conquistato anche l’Italia e, nella puntata odierna, saranno tante le emozioni. Il protagonista assoluto della puntata sarà Ferit che continuerà ad indagare per scoprire la verità sulla morte della sorella. In attesa di riconquistare la custodia del nipotino Bulut, persa per il tradimento di Asuman, la sorella di Nazli da cui è rimasto deluso al punto da averla allontanata, Ferit sarò alle prese con le indagini sull’incidente che ha causato la morte dei geitori di Bulut. La fermezza del manager nel portare avanti le indagini sarà causa di preoccupazione in Hakan che metterà su un piano per liberarsi definitivamente del nemico. Cosa accadrà, dunque, nella nuova puntata? Andiamo a scoprire tutte le anticipazioni.

BITTER SWEET: HAKAN ORDINA DI UCCIDERE FERIT

Nella nuova puntata di Bitter Sweet, Hakan, geloso di Ferit, ordinerà a Bekir di uccidere il manager così come ha fatto con Zeynep e Demir. La moglie, però, riuscirà a fargli cambiare idea e così Hakan deciderà di graziare, almeno per il momento i manager. Quest’utimo, invece, continuerà ad indagare sulla morte della sorella e, sicuro che non si sia trattato di un incidente, porterà Deniz in un parcheggio della propria società per mostrargli l’auto incidentanta sulla quale viaggiavano i genitori di Bulut. Hakan, da parte sua, sarà sempre più spaventato dall’idea di essere scoperto e di perdere tutto. Dopo aver ucciso i genitori del piccolo Bulut, aver ottenuto la sua custodia con la complicità di Asuman e aver messo le mani sulla società, Hakan sarà finalmente messo con le spalle al muro?

© RIPRODUZIONE RISERVATA