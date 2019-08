Bitter Sweet/ Anticipazioni 30 agosto: il mistero della foto nel libro…

BITTER SWEET, ANTICIPAZIONI PUNTATA 30 AGOSTO

Ultima puntata della settimana per Bitter Sweet che torna in onda oggi pomeriggio avvicinandosi al finale che dovrebbe andare in scena tra due settimane sempre su Canale 5 anche se non si capisce bene se lo farà al pomeriggio o in prime time. In attesa di capirne di più, proviamo a concentrarci sulla puntata che andrà in onda oggi sempre tra Una Vita e Il Segreto. Ancora una volta al centro della puntata ci saranno Ferit e Nazli soprattutto perché oggi andrà in scena la famosa intervista che potrebbe rilanciare il ristorante e permettere alla cuoca di risolvere la questione dei debiti che tanto la opprime. Ma ci riuscirà davvero? I colpi di scena e le peripezie non mancheranno perché, proprio mentre i giornalisti cercheranno di intervistare Ferit, al ristorante arriveranno le numerose amiche che nella puntata di ieri Fatos ha accolto convinta che possono essere un toccasana per le casse del locale. Questo metterà a rischio il progetto di Nazli e la restituzione del suo prestito? Speriamo proprio di no.

BITTER SWEET: DEMET PRONTA A COLPIRE HAKAN?

L’altro punto fondamentale della puntata di oggi di Bitter Sweet riguarderà i cattivi della soap. Con una magistrale interpretazione, ieri è andato in scena l’annuncio scontro tra Demet e Hakan. La bella biondina si è sciolta in lacrime quando Ferit le ha detto che maledice tutti i giorni passati al suo fianco e forse la chiave giusta per riconquistare la sua fiducia potrebbe essere proprio mettere il marito con le spalle al muro. Pensando a questo, Demet ha deciso di usare un registratore per raccogliere la confessione di Hakan che ha spiegato nei minimi dettagli come ha organizzato l’incidente dei suoi cognati uccidendoli solo per dare alla moglie tutto quello che ha sognato ovvero ricchezza e lusso. Dopo la confessione, la biondina si scioglie in una vera e propria crisi, un mix tra risate e lacrime ma con la forza che adesso è lei ad avere il coltello dalla parte del manico. Come lo userà?

BITTER SWEET:CRISI TRA NAZLI E FERIT PER COLPA DI PELIN?

Infine, cosa dobbiamo dire di Pelin? Nella scorsa puntata di Bitter Sweet, Nazli ha invitato la sua rivale a cena per osservarla sia da sola che al fianco di Ferit ma lei è già pronta alla sua prossima mossa per cercare di dividere la coppia. Solo i più attenti hanno notato che, con la scusa di andare in bagno, Pelin si è avvicinata ai libri di Ferit e ha nascosto in uno di essi la loro foto di coppia. Proprio nella puntata di oggi, Pelin farà di tutto per far notare a Nazli la presenza della foto, cosa succederà a quel punto? Le discussioni tra i due neo sposi sono dietro l’angolo e questo non sarà nemmeno l’ultimo scossone che metterà a rischio il loro rapporto visto che a tenere i fili di tutto ci sarà ancora Hakan. La coppia durerà nonostante tutto? Lo scopriremo nelle ultime puntate in onda a settembre.



