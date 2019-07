Bitter Sweet/ Anticipazioni 30 luglio: Ferit scopre tutto, Nazli lascia la città…

ANTICIPAZIONI BITTER SWEET 30 LUGLIO

Il momento della verità per i protagonisti di Bitter Sweet è finalmente arrivato. Nelle anticipazioni della puntata in onda martedì, 30 luglio, subito dopo Una Vita, infatti, svelano che il piano diabolico studiato da Deniz, con la collaborazione della sorella Demet, andrà a buon fine. Le conseguenze saranno disastrose per Nazli che, in un solo colpo, perderà non solo il ristorante per il quale lotta da tutta la vita, ma anche l’amore e la fiducia di Ferit, profondamente deluso dal suo atteggiamento. Senza un lavoro, ferita dalla decisione dell’architetto di chiudere ogni tipo di rapporto con lei, Nazi avrà di fronte a sè un’unica soluzione: lasciare per un po’ la città, ma lo farà davvero? Tra Ferit e Nazli è davvero tutto finito o i due riusciranno a trovare un modo per risolvere la situazione? Andiamo a scoprire tutte le anticipazioni.

BITTER SWEET: FERIT SCOPRE LA VERITA’ SUL TRADIMENTO DI ASUMAN

Deniz, dopo aver assistito al ballo di Ferit e Nazli, non solo sfoga la propria rabbia lanciando tutto ciò che trova, ma decide di pugnalare alle spalle Nazli. Resosi conto che non conquisterà mai il cuore della giovane cuoca che, ormai, fa fatica a nascondere i propri sentimenti per Ferit, Deniz ha deciso di agire per metterla contro l’architetto. Insieme alla sorella Demet che è sempre stata infatuata di Ferit, fa recapitare a quest’ultimo una chiavetta con le prove del tradimento di Asuman e della responsabilità di Nazli. Ferit, così, scopre non solo che è Asuman la responsabile dell’affidamento di Bulut a Demet e Hakan, ma scopre anche che Nazli era a conoscenza di tutto e che non gli ha mai raccontano niente.

BITTER SWEET: NAZLI LASCIA LA CITTA’?

Deluso e ferito dall’atteggiamento di Nazli, Ferit si scaglia contro la cuoca e prende una drastica decisione: nonostante Nazli cerchi in tutti i modi di chiedergli scusa e di farsi perdonare, Ferit decide di chiudere il ristorante, ponendo così fine al sogno professionale della giovane cuoca. Anche Asuman cerca di fargli cambiare idea difendendo la sorella, ma l’architetto è ormai fermo sulla propria decisione. A Nazli resta un’unica soluzione: lasciare la città, almeno per un po’. Come reagirà Ferit quando lo scoprirà?



