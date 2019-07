Bitter Sweet/ Anticipazioni 31 luglio: Ferit perdona Nazli?

ANTICIPAZIONI BITTER SWEET 31 LUGLIO

Nelle anticipazioni della puntata di Bitter Sweet in onda mercoledì 31 luglio, tra Nazli e Ferit le cose prenderanno una nuova piega. Dopo il quotidiano appuntamento con Beautiful e Una vita, il pomeriggio d’amore di canale 5 continuerà con una nuova puntata della soap opera turca che sta regalando sempre più emozioni al pubblico italiano. La storia d’amore, per il momento ancora platonica, tra Nazli e Ferit, infatti, ha conquistato davvero tutti. La dolce cuoca, con la sua generosità e il suo spirito da sognatrice ha fatto breccia nel cuore di Ferit che, però, pur essendo innamorato di lei, ha deciso di chiudere definitivamente i rapporti dopo aver scoperto il tradimento di Asuman. Tuttavia, il cuore sarà più forte della ragione e, nella puntata odierna, Ferit prenderà una decisione che cambierà anche la vita di Nazli.

BITTER SWEET: FERIT PERDONA NAZLI?

La scoperta del tradimento di Asuman e del coinvolgimento di Nazli che, pur sapendo tutto, non ha mai raccontato la verità, ha sconvolto a tal punto Ferit da spingerlo a chiudere il ristorante che ha aperto in società con Nazli e Manami. Di fronte alla drastica decisione di Ferit che non ha alcuna intenzione di perdonarla, Nazli ha deciso di lasciare, almeno per un po’, Istanbul, e trasferirsi altrove insieme ad Asuman che si sente profondamente in colpa per l’accaduto. La partenza di Nazli, però, non è così scontata. Ferit, infatti, temendo di non rivederla e di poterla perdere per sempre, decide di non chiudere più il ristorante. Manami riuscirà ad avvisare Nazli impedendole di partire?

BITTER SWEET: NAZLI RESTA IN CITTA’

Dopo aver saputo della decisione di Ferit, Manami tenta in tutti i modi di raggiungere Nazli per comunicarle della scelta di Ferit di non chiudere il ristorante. La storia d’amore di Ferit e Nazli, dunque, non è ancora finita. Grazie al ristorante, la cuoca e l’architetto hanno la possibilità di continuare a frequentarsi, ma Demet e Deniz non hanno alcuna intenzione di arrendersi. I due, infatti, sono pronti ad unire le forze per separare Ferit e Nazli. Quale altro piano studieranno per scatenare una nuova guerra tra i due?



